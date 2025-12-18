Cette grand-mère de 4 petits-enfants ne leur offrira pas de cadeaux à Noël, la raison émeut les internautes

Tammie Kelton, une grand-mère américaine suivie par des milliers d'abonnés sur TikTok, a annoncé sa décision de ne pas faire de cadeaux à ses petits-enfants pour Noël. Un choix qu’elle a expliqué à sa communauté, qui n’est pas restée insensible.

Pendant les fêtes de Noël, les enfants savourent généralement la plus grande part des cadeaux offerts. Mais cette abondance n’aurait aucun sens selon Tammie Kelton, une grand-mère américaine très moderne dans son approche. En effet, rares sont les grand-mères devenues influenceuses. Suivie par des milliers d’abonnés sur TikTok, Tammie a annoncé qu’elle n’offrira aucun cadeau à ses petits-enfants.

“Un autre Noël approche, et encore une fois, je n’achèterai pas de cadeaux à mes petits-enfants”.

Crédit photo : TikTok / tammie_time_

Grand-mère de quatre enfants, Tammie Kelton estime qu’ils recevront assez de cadeaux de la part des autres membres de la famille.

“Ma petite-fille aînée a 10 ans, et j’ai vu venir cette situation dès sa naissance. Il y a quatre enfants dans cette famille. Imaginez simplement la quantité de jouets qu’ils reçoivent de tout le monde. J’ai dit à mon fils que je ne serai pas celle qui achèterait des cadeaux”

Cependant, la grand-mère ne compte pas ne rien offrir pour autant. En effet, à la place de cadeaux matériels, Tammie Kelton préfère mettre de l’argent de côté pour ses petits-enfants. Ainsi, elle épargne chaque mois une somme pour chacun d’eux, et complète à Noël avec la somme qu’elle aurait mise pour des cadeaux.

“Chaque mois, j’investis un montant fixe, puis ils reçoivent un bonus à leur anniversaire et un autre à Noël. Je veux simplement leur offrir un meilleur avenir, ou au moins un meilleur départ dans la vie adulte que celui que j’ai eu”.

Crédit photo : TikTok / tammie_time_

Offrir un avenir meilleur à ses petits-enfants

Cette décision ne sort pas de nulle part. Tammie Kelton explique avoir grandi dans un contexte de grande précarité et être devenue mère alors qu’elle dépendait de l’aide sociale :

“Je suis née et j’ai grandi dans la précarité, et j’ai eu mes deux enfants alors que j’étais au chômage. J’ai obtenu mon premier diplôme à 30 ans et j’ai su à ce moment-là que je voulais briser ce cycle”.

Si elle a transmis à ses enfants ce qu’elle a appris de la gestion financière, elle reconnaît ne pas avoir pu les soutenir matériellement lors de leurs premiers pas dans la vie adulte.

“Je peux offrir à mes petits-enfants un meilleur départ que celui que j’ai eu, ou que celui que j’ai pu donner à mes propres enfants”

Selon ses calculs, chacun de ses petits-enfants devrait recevoir une somme de plusieurs dizaines de milliers d’euros à leur majorité. Une somme décisive au moment de commencer sa vie d’adulte.

“Ils reçoivent tellement de cadeaux qu’ils ne s’en rendent même pas compte. Beaucoup de gens me demandent combien j’investis. Je leur réponds que certaines familles peuvent mettre 10 dollars par mois, d’autres 500. Il faut choisir ce qui fonctionne pour soi, car chaque petit montant compte”.

Quand ils seront adultes et découvriront les obstacles de la vie, ces petits-enfants chériront certainement cet argent surprise et auront certainement déjà oublié la majorité des cadeaux qu’ils ont dû recevoir dans leur enfance.