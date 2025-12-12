Venez fêter Noël Gaulois au Parc Astérix avec des attractions inoubliables pour toute la famille

Cette année, venez passer un Noël inoubliable en famille ou entre amis au Parc Astérix avec Noël Gaulois. Au programme, des attractions, des découvertes et des étoiles plein les yeux.

Avis à tous les irréductibles, Noël Gaulois revient cette année au Parc Astérix. En famille ou entre amis, Noël s’invite dans votre village gaulois préféré. En plus, cette année, nos Gaulois s’invitent chez leurs voisins vikings du nord. Parfait pour se plonger dans le froid hivernal !

Comme le Parc Astérix ne fait pas les choses à moitié, il propose une nouveauté inédite aux visiteurs. Et c’est dans la zone viking qu’il faudra se rendre afin de découvrir plein d’autres attractions immanquables.

Des activités pour toute la famille !

Crédit photo : Sylvain Cambon

La nouvelle patinoire Viking

Crédit photo : Sylvain Cambon

La grosse nouveauté est la patinoire viking. Que diriez-vous d’abandonner les célèbres gallica gauloises pour enfiler les patins à glace ? Le parc a mis en place une grande patinoire extérieure, mais couverte, de 500 mètres carrés. Vous vous sentirez comme si vous étiez en Scandinavie grâce au décor inspiré de la culture viking.

Le marché de Noël

Crédit photo : Sylvain Cambon

Faire de la patinoire en milieu viking, c’est comme chasser le sanglier en Gaule, ça creuse l’estomac. Rien de mieux alors pour se rassasier que de foncer au Marché de Noël. Toujours dans la zone viking, vous pourrez déambuler entre les chalets où se croisent gourmandises et surprises dans une jolie ambiance lumineuse !

Cétautomatix

Crédit photo : Sylvain Cambon

Pour autant, le Parc Astérix n’en a pas oublié les sensations fortes. Ainsi, les visiteurs pourront se rendre dans la toute nouvelle attraction du parc : Cétautomatix. Inaugurée cet été, l’attraction est la première montagne russe tournoyante à propulsion d’Europe. Accessible à partir d’1 mètre, Cétautomatix va vous décoiffer.

La glissade d’Obélix

Crédit photo :Sylvain Cambon

Pour vous remettre de vos sensations fortes, le parc vous propose ensuite La glissade d’Obélix. Attrapez votre luge Obélix et dévalez les pentes enneigées de l’attraction. Vous pourrez affronter vos amis et votre famille dans des courses sensationnelles.

Les Jardins Merveilleux du Père Noël et un coucou au Père Noël Gaulois

Crédit photo :Sylvain Cambon

Vous avez besoin de faire redescendre la pression ? Le parc vous invite à une promenade féerique au milieu d’un décor lumineux dans les Jardins Merveilleux du Père Noël. Sur votre parcours, vous traverserez un Bois Enchanté, une Vallée Glacée et le Village du Père Noël. D’ailleurs, si vous ouvrez bien l'œil, vous pourriez bien croiser le Père Noël Gaulois et faire une photo avec lui.

Les spectacles de Noël

Crédit photo :Sylvain Cambon

Et après tout ça, vous n'êtes pas au bout de vos (bonnes) surprises. Les spectacles du parc vous invitent toute la journée ! Parmi eux, Qui veut la peau du Père Noël, un spectacle sur glace, mais aussi le Défilé de Noël Gaulois. Du haut de leurs chars illuminés, les personnages emblématiques de l’univers Astérix et Obélix vous salueront. C’est un moment festif qui plaira aux petits et même aux grands.

Et pour profiter de tout cela avec vos proches pour les fêtes de fin d’année, le Parc Astérix vous gâte en proposant un tarif enfant pour tous ! N’attendez plus, Noël Gaulois 2025 aura lieu du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026.