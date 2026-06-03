Un faux prêtre affirme avoir recueilli les aveux de Xavier Dupont de Ligonnès... Julien Courbet piégé en direct sur M6

De nouveaux éléments troublants ont été révélés dans le cadre de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Mais ces révélations sont-elles crédibles ? Il est permis d'en douter.

Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant ?

Cette question, qui taraude la police et autres enquêteurs en herbe, férus de mystères judiciaires, reste aujourd'hui sans réponse et continue d'alimenter les fantasmes les plus fous. Celui qui est soupçonné d'avoir tué les membres de sa famille en 2011, puis d'avoir enterré les corps sous sa terrasse avant de disparaître dans la nature, demeure introuvable. Et si beaucoup ont acquis la certitude qu'il est aujourd'hui décédé, d'autres en revanche restent persuadés que le fugitif présumé est encore vivant et qu'il se cache quelque part.

Ne reposant sur aucune preuve tangible, cette théorie vient pourtant de connaître un nouveau rebondissement après le témoignage troublant d'un prétendu homme d'église, qui affirme avoir vu le suspect, plus de 10 ans après les faits.

Crédit photo : DR

Xavier Dupont de Ligonnès aurait avoué avoir tué sa famille... en 2022

Interrogé par Julien Courbet dans l'émission « Appel à témoins », diffusée ce mardi 2 juin, cet homme, qui se dit prêtre, affirme ainsi avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans le département de l'Aude. Cet individu va encore plus loin dans ses révélations en affirmant que le père de famille lui aurait même avoué les meurtres dont on l'accuse.

Se faisant appeler « père Marc », ce témoin assure en effet avoir vu débarquer, un jour, au sein de sa communauté religieuse de Plavilla, un homme qu'il a rapidement identifié comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. Selon lui, ce dernier, « désemparé » et « en pleurs », lui aurait ensuite confessé les meurtres des membres de sa famille.

« Il y a eu quinze minutes de pleurs et après il m’a confessé cette tristesse (...) Il était vraiment désemparé. Je pense que là, on était dans un problème, comme j’ai pu l’expliquer, je pense, de psychiatrie à ce niveau-là. Il était vraiment dans un état dépressif » (Père Marc)

Le « père Marc » affirme par ailleurs avoir obtenu l'aval de l’évêque du diocèse de Carcassonne, Monseigneur Valentin, pour raconter cette histoire dans l'émission « Appel à témoins », malgré le secret de la confession.

La suite après cette vidéo ❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Vidéo du témoignage du père Marc, affirmant que Xavier Dupont de Ligonnès s'est confessé auprès de lui dans un monastère de l’Aude en 2022. Une sœur le confirme également et l’évêque de Carcassonne aurait autorisé le prêtre à témoigner.pic.twitter.com/GMCZsjeon0 https://t.co/lcUmf937j0 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) June 2, 2026

Une affirmation démentie par l'évêque en personne, qui a tenu à rétablir les faits.

« La séquence est totalement fausse », déclare ainsi Monseigneur Valentin, contacté par nos confrères de L'Indépendant. « M6 ne m’a pas appelé, ni ce monsieur. Il n’y a pas de père Marc dans cette communauté religieuse. Il existe en effet une congrégation de frères et de sœurs dans ce village de l’Aude, mais il n’y a pas de prêtre qui se nomme ainsi », précise l'homme d'église, qui a décidé de saisir l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel.

« Il est assez incroyable de voir un média comme M6 diffuser ce témoignage. D’autant plus qu’il y a un passif avec l’affaire de l’homme en Écosse qui avait été arrêté alors qu’il ne s’agissait pas de Xavier Dupont de Ligonnès » (Mgr Valentin, évêque de Carcassonne)

Au lendemain de ce témoignage, Julien Courbet a finalement confirmé que le soi-disant « prêtre Marc » avait menti et qu'il avait dupé l'équipe d'« Appel à témoins ». Ce mercredi 3 juin, le présentateur a admis s'être « peut-être fait rouler dans la farine », en prenant la parole dans son autre émission baptisée « Ça peut vous arriver », sur RTL. « Je ne cherche pas à me trouver d’excuses et je sais qu’aujourd’hui, je vais m’en prendre plein la gueule (...) Il y a même des confrères qui se permettent de juger. Peu importe, c’est mon métier, je suis payé pour cela, allez-y, chargez-moi, je n’ai pas de souci avec cela », a-t-il ainsi déclaré.

L'évêque de Carcassonne annonce qu'il va saisir l'Arcom suite à l'émission bidon Appel à témoins d'M6 hier soir, où un faux prêtre a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès.



Du coup, Julien Courbet rame ce matin pour se justifier. 🤣 🍿 #AppelATemoins pic.twitter.com/SxlDK7jyrP — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) June 3, 2026

Et de conclure : « Il y a des risques qui sont pris et hier on en a pris, et ça nous est revenu dans la gueule, il n’y a pas d’autres mots ».

Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect dans les meurtres de son épouse et de ses quatre enfants, commis en avril 2011 à Nantes (Loire-Atlantique). Selon les investigations menées à l'époque, le père de famille aurait pris la fuite après le drame, en direction de Roquebrune-sur-Argens dans le Var, où la police a officiellement perdu sa trace le 15 avril 2011. Il demeure aujourd'hui, à bien des égards, l'homme le plus recherché de France.

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De nouveaux éléments troublants ont été révélés dans le cadre de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Mais ces révélations sont-elles crédibles ? Il est permis d'en douter.

Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant ?

Cette question, qui taraude la police et autres enquêteurs en herbe, férus de mystères judiciaires, reste aujourd'hui sans réponse et continue d'alimenter les fantasmes les plus fous. Celui qui est soupçonné d'avoir tué les membres de sa famille en 2011, puis d'avoir enterré les corps sous sa terrasse avant de disparaître dans la nature, demeure introuvable. Et si beaucoup ont acquis la certitude qu'il est aujourd'hui décédé, d'autres en revanche restent persuadés que le fugitif présumé est encore vivant et qu'il se cache quelque part.

Ne reposant sur aucune preuve tangible, cette théorie vient pourtant de connaître un nouveau rebondissement après le témoignage troublant d'un prétendu homme d'église, qui affirme avoir vu le suspect, plus de 10 ans après les faits.

Crédit photo : DR

Xavier Dupont de Ligonnès aurait avoué avoir tué sa famille... en 2022

Interrogé par Julien Courbet dans l'émission « Appel à témoins », diffusée ce mardi 2 juin, cet homme, qui se dit prêtre, affirme ainsi avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans le département de l'Aude. Cet individu va encore plus loin dans ses révélations en affirmant que le père de famille lui aurait même avoué les meurtres dont on l'accuse.

Se faisant appeler « père Marc », ce témoin assure en effet avoir vu débarquer, un jour, au sein de sa communauté religieuse de Plavilla, un homme qu'il a rapidement identifié comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. Selon lui, ce dernier, « désemparé » et « en pleurs », lui aurait ensuite confessé les meurtres des membres de sa famille.

« Il y a eu quinze minutes de pleurs et après il m’a confessé cette tristesse (...) Il était vraiment désemparé. Je pense que là, on était dans un problème, comme j’ai pu l’expliquer, je pense, de psychiatrie à ce niveau-là. Il était vraiment dans un état dépressif » (Père Marc)

Le « père Marc » affirme par ailleurs avoir obtenu l'aval de l’évêque du diocèse de Carcassonne, Monseigneur Valentin, pour raconter cette histoire dans l'émission « Appel à témoins », malgré le secret de la confession.

La suite après cette vidéo ❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Vidéo du témoignage du père Marc, affirmant que Xavier Dupont de Ligonnès s'est confessé auprès de lui dans un monastère de l’Aude en 2022. Une sœur le confirme également et l’évêque de Carcassonne aurait autorisé le prêtre à témoigner.pic.twitter.com/GMCZsjeon0 https://t.co/lcUmf937j0 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) June 2, 2026

Une affirmation démentie par l'évêque en personne, qui a tenu à rétablir les faits.

« La séquence est totalement fausse », déclare ainsi Monseigneur Valentin, contacté par nos confrères de L'Indépendant. « M6 ne m’a pas appelé, ni ce monsieur. Il n’y a pas de père Marc dans cette communauté religieuse. Il existe en effet une congrégation de frères et de sœurs dans ce village de l’Aude, mais il n’y a pas de prêtre qui se nomme ainsi », précise l'homme d'église, qui a décidé de saisir l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel.

« Il est assez incroyable de voir un média comme M6 diffuser ce témoignage. D’autant plus qu’il y a un passif avec l’affaire de l’homme en Écosse qui avait été arrêté alors qu’il ne s’agissait pas de Xavier Dupont de Ligonnès » (Mgr Valentin, évêque de Carcassonne)

Au lendemain de ce témoignage, Julien Courbet a finalement confirmé que le soi-disant « prêtre Marc » avait menti et qu'il avait dupé l'équipe d'« Appel à témoins ». Ce mercredi 3 juin, le présentateur a admis s'être « peut-être fait rouler dans la farine », en prenant la parole dans son autre émission baptisée « Ça peut vous arriver », sur RTL. « Je ne cherche pas à me trouver d’excuses et je sais qu’aujourd’hui, je vais m’en prendre plein la gueule (...) Il y a même des confrères qui se permettent de juger. Peu importe, c’est mon métier, je suis payé pour cela, allez-y, chargez-moi, je n’ai pas de souci avec cela », a-t-il ainsi déclaré.

L'évêque de Carcassonne annonce qu'il va saisir l'Arcom suite à l'émission bidon Appel à témoins d'M6 hier soir, où un faux prêtre a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès.



Du coup, Julien Courbet rame ce matin pour se justifier. 🤣 🍿 #AppelATemoins pic.twitter.com/SxlDK7jyrP — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) June 3, 2026

Et de conclure : « Il y a des risques qui sont pris et hier on en a pris, et ça nous est revenu dans la gueule, il n’y a pas d’autres mots ».

Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect dans les meurtres de son épouse et de ses quatre enfants, commis en avril 2011 à Nantes (Loire-Atlantique). Selon les investigations menées à l'époque, le père de famille aurait pris la fuite après le drame, en direction de Roquebrune-sur-Argens dans le Var, où la police a officiellement perdu sa trace le 15 avril 2011. Il demeure aujourd'hui, à bien des égards, l'homme le plus recherché de France.