“Rends-toi !” : 15 ans après le drame, le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès sort du silence

En 2011, la femme et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès ont été retrouvés morts. Depuis, le père de famille reste introuvable et 15 ans plus tard, son beau-frère est sorti du silence.

L’affaire concernant Xavier Dupont de Ligonnès fait toujours autant parler d’elle. Un épisode consacré à ce sujet avait notamment été diffusé sur Netflix, ce qui avait relancé l’enquête. Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir tué sa femme Agnès et leurs quatre enfants le 21 avril 2011, à Nantes.

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Xavier Dupont de Ligonnès a été vu formellement pour la dernière fois le 15 avril 2011, soit six jours avant la découverte des corps, cachés sous la terrasse de la maison familiale. Depuis, il est l’homme le plus recherché de France.

Son beau-frère prend la parole

15 ans après les faits, son beau-frère, Guillaume Abbas Hodanger, est sorti du silence. Il n’avait pas pris la parole depuis le meurtre de sa soeur et de ses neveux et nièces. Il s’est exprimé pour la première fois sur le plateau de C à vous ce samedi 11 avril.

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“J’ai mis 15 ans à parler. Et j’ai mis 15 ans pour me taire. Parce que je ne reparlerai plus après. Pourquoi j’ai gardé le silence ? Parce que nous n’avons rien à dire de particulier au fond. Personne va nous rendre ma soeur et les enfants. Personne va nous signer un chèque mirobolant pour nous faire encaisser cette douleur”, a-t-il déclaré sur le plateau de C à vous.

“Rends-toi !”

Les théories sur le fait que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant et est caché quelque part sont toujours existantes. Il aurait en effet été vu aux États-Unis en mars dernier, accompagné d’un labrador noir au Texas. Sur ce sujet, son beau-frère a une opinion bien tranchée.

“Si jamais je devais envisager ça, je lui dirais : rends-toi ! Tout simplement. Je pense qu’il les a tués. En tout cas, tous les faits concordent. Il n’y a pas d’autre intervenant possible existant dans cette histoire”, a-t-il déclaré.

Pour le moment, le mystère reste toujours entier sur cette affaire.