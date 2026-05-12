Xavier Dupont de Ligonnès : ce nouveau portrait-robot montre à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui

Alors qu’un nouvel épisode consacré à Xavier Dupont de Ligonnès va bientôt être diffusé à la télévision, un nouveau portrait-robot a été dévoilé et montre ce à quoi l’homme le plus recherché de France pourrait ressembler aujourd’hui.

15 ans après les faits, l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner la France entière. Pour rappel, en avril 2011, la famille de Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvée morte. Les corps de sa femme Agnès et de leur quatre enfants ont été découverts sous la terrasse de leur maison à Nantes.

Crédit photo : SIPA

Xavier Dupont de Ligonnès est considéré comme le principal suspect de cette affaire, mais il a mystérieusement disparu et n’a jamais été retrouvé. Récemment, son beau-frère est sorti du silence, l’appelant à se rendre. Cependant, on ne sait pas si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant et les théories à son sujet sont nombreuses : suicide, fuite à l’étranger, changement d’identité… Nous ne savons pas ce qu’il est devenu.

Un nouveau portrait-robot

En mars dernier, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu au Texas, accompagné d’un labrador noir. Si l’homme aperçu sur des caméras de surveillance ressemble étrangement au fugitif, est-ce bien lui ? En effet, en 15 ans, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir beaucoup changer.

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Pour cette raison, un nouveau portrait-robot du fugitif a été dévoilé et montre ce à quoi Xavier Dupont de Ligonnès pourrait ressembler aujourd’hui. Ce portrait-robot a été diffusé à l’occasion de la sortie d’un nouvel épisode de l’émission “Appels à témoins”, présentée par Julien Courbet sur M6. La chaîne affirme avoir retrouvé “de nouveaux témoins clefs, censés et crédibles” ainsi qu’un “nouvel élément totalement inédit qui soulève de nombreuses questions”.

Un homme vieillissant

Sur le portrait-robot relayé sur X, Xavier Dupont de Ligonnès apparaît vieilli. Les traits de son visage sont plus marqués, ses cheveux sont blancs et sa barbe est grisonnante.

Ce type de portrait-robot, où le fugitif apparaît vieillissant, est fréquemment utilisé dans les enquêtes de longue durée. Les experts intègrent les effets naturels du vieillissement au visage de la personne, tout en conservant ses traits principaux. L’objectif est d’aider le public à s’imaginer ce à quoi pourrait ressembler la personne recherchée aujourd’hui.

Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, ne manquez pas le nouvel épisode de “Appels à témoins”, diffusé sur M6 le 2 juin prochain.