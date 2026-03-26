Xavier Dupont de Ligonnès aux États-Unis ? L'homme le plus recherché de France aurait été « vu avec un labrador noir » au Texas

Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu de l'autre côté de l'Atlantique. Une piste sérieuse ?

C'est l'une des énigmes judiciaires les plus mystérieuses de ces 30 dernières années.

Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant ? La traque du père de famille, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants à Nantes en 2011, avant de disparaître sans laisser de traces, continue d'alimenter les spéculations. Depuis 15 ans, on ne compte plus les théories, plus ou moins crédibles, sur la disparition de l'un des hommes les plus recherchés de France.

Si certains ont l'absolue certitude qu'il s'est donné la mort après son carnage, d'autres ont, en revanche, l'intime conviction qu'il a fui la France et qu'il vit désormais à l'étranger sous une fausse identité.

Mais alors que l'enquête sur sa disparition piétine, un nouvel indice, qui nous parvient des États-Unis, pourrait bien tout faire basculer.

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Xavier Dupont de Ligonnès vit-il, caché, aux États-Unis ?

Le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, vient en effet de lancer un appel à témoins pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, qui aurait été aperçu dans cet État américain, accompagné d'un chien, il y a 6 ans.

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« Xavier aurait été vu en 2020, dans le sud du comté de Brewster avec un labrador noir. Si vous avez des informations, veuillez nous contacter », peut-on lire ainsi sur cet avis de recherche, partagé notamment sur Facebook.

Un appel pour le moins troublant qui intervient un mois après la sortie du livre « Un Flic au cœur de l'enquête » (aux éditions Max-Milo), dans lequel l'auteur et ancien policier Gilles Galloux évoque justement cette piste « texane ».

« Xavier Dupont de Ligonnès, il a laissé beaucoup d'écrits, et une des premières choses qu'il a écrites, c'est qu'il partait aux États-Unis. Mais est-ce que quelqu'un a été vérifié s'il était aux États-Unis ? Je ne sais pas », souligne ainsi ce dernier dans les colonnes du Dauphiné libéré. Après avoir longuement enquêté, Gilles Galloux a aujourd'hui « la conviction profonde » que le père de famille « a tout mis en scène et qu’il ne s’est pas suicidé ».

Les enquêteurs français, en charge de l'affaire, ne partagent toutefois pas son avis et rejettent cette piste texane, pointant un manque de preuves tangibles. Alors qui croire ?

Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès a été vu formellement pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens (Var), six jours avant la découverte des corps sans vie de sa femme et de ses quatre enfants, sous la terrasse de la maison familiale.