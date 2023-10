Il décide d'adopter les 6 enfants de sa femme pour devenir officiellement leur père

Aux États-Unis, un homme a décidé d’adopter les 6 enfants de sa femme, nés d’une autre union, afin de leur donner à tous une figure paternelle. Une décision qui a fait le plus grand bonheur de la famille.

Tony Thomas est un homme qui vit en Floride et qui a rencontré Lexy il y a plusieurs années sur un site de rencontres. À l’époque, Lexy était une mère célibataire qui vivait dans le Kentucky avec ses six enfants, issus d’un précédent mariage.

Après quelques échanges, Tony a décidé de rendre visite à Lexy et de rencontrer ses six enfants : Elijah, Isaiah, Ethan, Sheldon, Simeon et Iridius. Le couple est tombé fou amoureux et malgré la distance, Tony et Lexy sont restés ensemble et se sont finalement mariés en 2018.

Crédit photo : Tony Thomas

Après leur mariage, Tony et Lexy ont tout planifié pour que l’ensemble de la famille vienne s’installer en Floride avec Tony. Après avoir reçu la garde complète de ses enfants ainsi que l’autorisation du juge, Lexy a déménagé avec sa grande famille pour rejoindre l’homme qu’elle aime. Par la suite, l'heureux petit couple a encore agrandi son foyer en donnant naissance à deux autres enfants.

Il adopte les six enfants de sa femme

Suite au mariage et au déménagement, Tony a décidé de franchir une nouvelle étape avec sa famille. Il a décidé d’adopter les six enfants de Lexy pour qu’ils aient tous officiellement une figure paternelle. En effet, les parents n’avaient plus aucune nouvelle de leur père biologique et étaient très attachés à Tony.

Crédit photo : Tony Thomas

Cette décision a fait le bonheur de toute la famille et les enfants aiment tellement Tony qu’ils ont tous accepté de prendre son nom de famille.

“Tony figure sur les actes de naissance de tous les enfants en tant que père. L’un des garçons a même changé son prénom, son deuxième prénom et son nom de famille lorsqu’il a été adopté”, a confié Lexy, émue.

Désormais, Tony et Lexy considère qu’ils n’ont pas une famille recomposée mais une famille unie et heureuse.