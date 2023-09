Abandonné par ses parents, il adopte trois garçons pour devenir le père qu'il a toujours rêvé d'avoir

Si l'actualité vous déprime, nous sommes là pour vous apporter un peu de lueur dans votre journée. Enfin, pas vraiment nous, mais plutôt Barry Farmer, un homme au cœur immense qui a adopté trois garçons, ayant lui-même été abandonné par ses parents.

Parfois (souvent ?), la vie ne fait pas de cadeau, mais certains sont bien décidés à prendre leur revanche et remonter la pente. Prenez le cas de Barry Farmer par exemple : cet Américain de 34 a été abandonné par ses parents, qui ne pouvaient pas s'occuper de lui, avant d'être recueilli par sa grand-mère à l'âge de 5 ans.

Un rêve : devenir papa

Définitivement plein d'amour, Barry s'est rapidement mis en tête d'adopter des enfants dans le besoin et placés en famille d'accueil, un sujet qui le touche sincèrement. Un an après avoir obtenu la licence de parent adoptif, il a ainsi accueilli un premier adolescent, alors âgé de seize ans, qui a depuis pris son indépendance. En revanche, il a pleinement adopté un premier enfant, Jackson, en 2011.

"Cet enfant, dans ma tête, était noir", déclare Barry Farmer. "Quand je suis arrivé là-bas, il était tout simplement l'enfant le plus blanc avec qui j'ai jamais travaillé. Je me suis dit «Wow, ça va être intéressant»". Très rapidement, Farmer et Jackson sont devenus très proches et ce premier a alors entamé une démarche d'adoption.

Quand la famille s'agrandit

Dès lors, Jackson souhaitait… un frère. "Mais je viens de devenir ton père il y a 30 minutes", s'étonnait Barry. La demande n'est toutefois pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et il a finalement adopté Xavier, un enfant de 11 ans, deux ans plus tard. Un peu plus d'un an plus tard, c'était au tour de Jemeriah, 4 ans, de rejoindre la famille.

Et tout se déroule à merveille. "La paternité a été tout ce que j'imagine parce que je suis le père que j'aurais aimé avoir en grandissant. Je m'implique, je suis là quand mes garçons s'endorment et quand ils se réveillent. J'essaie de ne rien rater de leur vie. Je prends la responsabilité d’être leur père très au sérieux et je ne la considère jamais comme acquise", déclare le père adoptif de 32 ans, célibataire. Une histoire qui réchauffe le cœur !