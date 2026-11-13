Il a distribué le courrier dans le même quartier anglais pendant 30 ans : pour sa retraite, les habitants lui ont offert une cagnotte, il est mort moins de deux ans plus tard

Des habitants du quartier Poets, à Bedford, se sont réunis pour célébrer le départ à la retraite de Graham McFiggins, le facteur qui a livré leur courrier pendant 30 ans.

À Bedford, au Royaume-Uni, Graham McFiggins, facteur de profession, a pu réaliser à quel point il comptait pour les habitants du quartier lors de sa dernière tournée avant de partir à la retraite.

De 1984 à 2024 ! Graham McFiggins a travaillé pendant quarante ans au service de la Royal Mail, service de courrier britannique, en tant que facteur, à Bedford, une ville située au nord de Londres, en Angleterre. Il a débuté à l’âge de 26 ans, par goût pour le travail en plein air, expliquant à la BBC qu'il aimait être dehors. Les horaires matinaux lui convenaient également, car ils lui permettaient d'emmener ses enfants à l'école après sa tournée.

30 ans et plus de 200 000 kilomètres à pied dans le même quartier

Durant sa première décennie de service au sein du bureau de poste de Bedford, il a assuré d'autres tournées de distribution dans la ville. En 1994, après dix ans de carrière, il s’est retrouvé affecté dans le quartier Poets, un secteur résidentiel dont les rues portent des noms de poètes. Un secteur qu’il va conserver pendant 30 ans jusqu’à son départ en retraite, en avril 2024.

Crédit photo : Bedford Independant

C’est justement lors de sa retraite que son histoire a eu une résonance médiatique, notamment grâce à l’action des habitants du quartier. Durant ses 30 ans de carrière dans le quartier « Poets » de Bedford, il aurait parcouru environ plus de 200 000 kilomètres à pied pour livrer chaque jour le courrier aux résidents.

Un accueil surprise avec une cagnotte de 1 800 euros

Cependant, Graham McFiggins était loin d’imaginer que son départ à la retraite serait un évènement pour tout son quartier, à la veille de ses 66 ans. À l'issue de sa dernière journée de travail, le facteur a été accueilli à l'hôtel Verve par une foule de riverains, entre 50 et 100 personnes, ainsi que par sa famille, dont son père Mac, sa compagne Louise et ses filles.

Deux habitants du quartier, Sonia et Chris Dee, ont pris l'initiative de coordonner l'événement et de lancer une collecte de fonds auprès du voisinage. Selon le média local Bedford Independent, la cagnotte a permis de réunir près de 1 800 euros, témoignant de la gratitude des résidents pour ses trente années de service.

Les organisateurs lui ont remis l'enveloppe issue de la collecte communautaire, accompagnée de nombreuses cartes de remerciement et de présents individuels apportés par les habitants. Dans un autre geste de générosité lié à un départ à la retraite, une chirurgienne a offert ses jours de congés à ses collègues.

Crédit photo : Bedford Independant

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Il décède moins de deux ans après sa retraite

Comme le rapporte la BBC News, l'événement a été marqué par une vive émotion et de nombreux échanges chaleureux. Les habitants ont salué sa gentillesse quotidienne et ses multiples services rendus, tandis que Graham a remercié la communauté en soulignant le lien unique tissé au fil des décennies.

Lors de son départ à la retraite, Graham McFiggins avait prévu de consacrer sa retraite au jardinage, à la pêche et à son soutien pour le club de football Tottenham Hotspur. Il souhaitait également profiter de son temps libre auprès de sa famille après quarante ans de travail matinal.

Malheureusement, le facteur n’a pas pu profiter de sa retraite très longtemps. Graham McFiggins est décédé le vendredi 23 janvier 2026 à l'âge de 67 ans, moins de deux ans après son départ à la retraite. Les causes exactes de sa mort n'ont pas été rendues publiques, mais son décès a suscité une vive émotion auprès de ses proches, de ses anciens collègues et de la communauté locale.