Il fête ses 103 ans et livre les secrets de sa longévité, fruit d'un régime très particulier

Aux États-Unis, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale vient de célébrer ses 103 ans. En pleine forme malgré son âge centenaire, il a délivré quelques secrets sur sa longévité.

Ne lui parlez surtout pas d’âge !

Né en 1921, Frank Pugliano Sr fait partie de ce qu’on appelle “The Greatest Generation” (“la plus grande génération”, ndlr), une génération de personnes nées aux États-Unis entre 1905 et 1925. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il vient de célébrer ses 103 ans, entouré de sa grande famille.

L'événement a attiré l’attention des médias locaux alors que le centenaire coule une retraite heureuse à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Né en Italie, Frank a immigré aux États-Unis à l’âge de 6 ans avant de s’engager dans l’armée américaine en 1942.

Crédit photo :Facebook / Frank Pugliano Sr

Il a servi son pays pendant trois ans, participant notamment aux différents combats dans le Pacifique, où il a notamment survécu à une attaque de torpilles japonaises. En 1945, il est libéré avec les honneurs de l’armée américaine et épouse alors son amour du lycée. Frank devient mécanicien spécialisé dans les poids lourds.

Frank restera marié pendant 65 ans, jusqu’au décès de sa femme en 2011. Du haut de ses 90 ans, l’ancien combattant ne va pas se laisser abattre par la disparition de l'amour de sa vie. Bien au contraire, il apprend à vivre seul et assure qu’il doit d’abord sa longévité grâce à ses “bons gènes italiens”.

Crédit photo :Facebook / Frank Pugliano Sr

“C’est le plus beau jour de ma vie”

Indépendant et toujours actif, il tond toujours sa pelouse et s’occupe lui-même de sa maison sur les conseils de son médecin qui lui a dit : “Quoi que vous fassiez, faites-le !”. Frank a travaillé jusqu’à ses 98 ans, notamment dans une maison de retraite où il s’occupait du “club-house”. Très connecté, il continue même de suivre l’actualité grâce à son iPad, grâce auquel il reste régulièrement en contact avec sa famille.

Crédit photo :Facebook / Frank Pugliano Sr

Interrogé sur sa forme herculéenne par le New York Post, Frank assure que sa bonne santé est due à sa consommation importante de chocolat noir et de… Coca-Cola : “Sa santé est impressionnante et il ne fait pas son âge. Son état d’esprit, tout… est absolument incroyable”, déclarait ainsi son fils, lors du centième anniversaire de son père.

Crédit photo : Facebook / Frank Pugliano Sr

À l’occasion de son cent-troisième anniversaire, tous ses proches, famille et amis, s’étaient réunis pour célébrer le centenaire vigoureux dans un parc. Et Frank est apparu en pleine forme, ne cachant pas son bonheur d’en être arrivé là : “C’est le plus beau jour de ma vie. Je n’aurais jamais pensé vivre jusqu’à 103 ans après tout ce que j’ai vécu mais bon, on ne sait jamais. Beaucoup de mes amis n’ont pas réussi, mais moi oui”.

Un bel exemple de longévité !