Il livrait des repas à vélo à Austin malgré son diplôme en informatique : il achète un aller simple pour l'Asie et vit désormais sur une île thaïlandaise pour 530 euros de loyer

Mike Holp a quitté Austin, aux États-Unis, pour vivre en Thaïlande. Sa façon de vivre a totalement changé et en plus d’être plus heureux, il fait de grosses économies.

Mike Holp, 29 ans, vivait à Austin, aux États-Unis. Malgré son diplôme en informatique, il était livreur de repas car il n’avait pas trouvé de poste dans le secteur qu’il voulait à cause de la concurrence. Mike gagnait entre 15 et 20 dollars de l’heure et vivait en colocation avec trois personnes en périphérie du centre-ville.

« En gros, la seule chose que j’ai trouvée pour payer mes dépenses, c’était de livrer de la nourriture à vélo », a-t-il expliqué.

Mike enchaînait les heures et était épuisé. Après quelques années à livrer des repas et à travailler comme photographe immobilier en parallèle, il a réalisé que ce mode de vie ne lui convenait plus.

Il s’installe en Thaïlande

En 2019, Mike a tout quitté et a utilisé ses économies pour s’acheter un billet aller simple pour l’Asie. Après un bref séjour à Bali et Singapour, il est parti en Thaïlande où il a vécu dans différentes régions dont Chiang Mai. C’est là-bas qu’il a rencontré Mary, sa fiancée. Tout comme ce couple qui a quitté l'Angleterre pour partir en Thaïlande, Mike a tout quitté pour aller à l'autre bout du monde.

Crédit photo : Mike Holp

Par la suite, Mike a rejoint Mary à Koh Samui, une île thaïlandaise, où la vie est plus lente et plus abordable qu’à Austin. Il a été facile de trouver un logement à Koh Samui. Le couple a loué une première maison d’une chambre trouvée sur Facebook Marketplace. L’habitation se trouvait à Lamai, dans un quartier tranquille, et le loyer était de 9 000 bahts thaïlandais, soit 230 euros par mois.

Après trois ans passés dans cette maison, Mike et Mary ont déménagé pour se rapprocher de l’école où Mary travaillait. Ils ont opté pour une maison d’une chambre plus spacieuse, pour 20 000 bahts thaïlandais (530 euros par mois).

Une vie plus sereine et agréable

Aujourd’hui, la vie de Mike est complètement différente de celle qu’il avait à Austin. Il commence ses journées en déposant sa fiancée au travail avant d’aller se promener sur la plage. Il continue avec une courte séance d’entraînement dans une salle de sport en plein air, prend un café et rentre chez lui pour commencer sa journée de travail.

Crédit photo : Mike Holp

Mike est devenu créateur de contenu numérique. En plus de publier du contenu sur les réseaux sociaux, il gère une entreprise de photographie ainsi qu’une société de conseil qui accompagne les personnes qui souhaitent s’installer en Thaïlande.

“J’ai un emploi du temps flexible. C’est un style de vie beaucoup plus insouciant et détendu qu’à Austin. Cela me libère du temps et me permet de me concentrer sur des projets qui me passionnent, comme ma chaîne YouTube, sans avoir à me soucier constamment du loyer à payer et du stress”, a confié Mike à Business Insider, dans un article repris par AOL.

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De grosses économies

Désormais, Mike a le temps et l’énergie pour se consacrer à ses loisirs, comme explorer l’île à vélo et voir ses amis. En plus de cela, il fait de grosses économies, comme ce couple d'Américains qui est parti vivre en Espagne et dont l'assurance santé est passée de 2 230 à 90 euros par mois. À deux, les dépenses de Mike et de Mary oscillent généralement entre 50 000 et 60 000 bahts thaïlandais par mois, soit entre 1 325 et 1 590 euros. Les courses hebdomadaires reviennent à 2 000 bahts thaïlandais (53 euros). Selon Mike, un mode de vie comparable pour deux personnes à Austin coûterait environ cinq fois plus cher. Cette recherche d’un quotidien moins coûteux rappelle le parcours de cette famille américaine installée à Lisbonne.

Mike se sent parfaitement en sécurité sur son île thaïlandaise et il apprécie la chaleur et la gentillesse des habitants. Depuis cinq ans, il n’est jamais retourné aux États-Unis et même si sa famille lui manque, il ne regrette pas d’avoir changé de vie.