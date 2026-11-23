Au Japon, un agriculteur refuse de quitter sa ferme familiale qui pourrait disparaître au profit d’un aéroport. Aujourd’hui, les pistes encerclent pratiquement les terres cultivées.

Takao Shito est un agriculteur qui vit au Japon. Il exploite une ferme sur des terres louées par sa famille depuis près de 100 ans puisque son grand-père et son père y cultivaient des légumes. Avant, Takao Shito travaillait dans la restauration mais à la mort de son père, il a repris la ferme familiale.

L’agriculteur cultive des petits pois, des radis et d’autres légumes bio, sans pesticides. Il vend ses produits à 400 clients originaires de Tokyo et des environs.

Une ferme encerclée par un aéroport

Cependant, la ferme de Takao Shito est presque entièrement encerclée par un aéroport. Tout a commencé en 1966, lorsque le gouvernement japonais a décidé de construire un nouvel aéroport international sur les terres agricoles de la région de Narita. Cependant, les agriculteurs ont refusé de partir, dont le père de Takao qui s’est fermement opposé au projet. Son histoire rappelle celle de cette femme dont la maison est entourée de commerces.



Crédit photo : CBS News

Au Japon, le conflit a dégénéré puisque des manifestations et des affrontements violents avec les forces de l’ordre ont éclaté. Une douzaine de policiers et de manifestants sont morts pendant ce conflit, qui a été l’un des plus longs mouvements sociaux de l’histoire du Japon.

“Je n’ai aucune intention de partir un jour”

Au départ, le gouvernement souhaitait construire un aéroport avec cinq pistes mais face aux protestations, une seule piste a ouvert en 1978. En 2002, une deuxième piste a été créée, dont le trajet a été modifié pour contourner la ferme de Takao. Aujourd’hui, les terres de l’agriculteur sont quasiment encerclées par l’aéroport, qui est devenu l’un des plus importants du Japon. Au Japon, une gare construite autour d’un arbre illustre aussi l’adaptation d’une infrastructure à ce qui occupait déjà les lieux.

Pour rejoindre ses champs, Takao doit passer par des tunnels qu’il a creusé sous l’aéroport. Au fil des années, l’aéroport a tout fait pour le convaincre de partir, notamment en lui proposant 180 millions de yens, soit 1,031 million d'euros Cependant, Takao a tout refusé et ne partirait pour rien au monde. C’est également le cas de cette famille dont la ferme est coincée entre les deux voies d’une autoroute anglaise.

“Ce n’est pas du tout une question d’argent. Je veux que les gens du monde entier sachent qu’il y a un agriculteur ici, à cet endroit. C’est ma vie. Je n’ai aucune intention de partir un jour. Le mieux serait que l’aéroport ferme. Ce qui compte, c’est de continuer à cultiver la terre de mes ancêtres”, a confié Takao à CBS News.

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Un nouvel agrandissement pour 2029

En plus de cela, Takao a été au coeur de plusieurs poursuites judiciaires et la situation pourrait encore s’aggraver. En effet, l’aéroport prévoit de s’agrandir en allongeant une piste déjà existante et en construisant une troisième piste de 3 500 mètres. Ces travaux permettraient de passer de 340 000 à 500 000 créneaux de vols par an.

Cette troisième piste devait être mise en service en mars 2029, mais le calendrier a une nouvelle fois été repoussé car les terres de Takao se situent sur l’agrandissement. L’aéroport espère trouver une solution pour forcer la vente des dernières parcelles, tandis que l’agriculteur refuse catégoriquement de partir.