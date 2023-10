Illusion d'optique : pouvez-vous trouver le visage caché sur l'image en 8 secondes ?

Aujourd’hui, on fait travailler votre capacité de réaction et de perception avec ce test d’illusion d’optique. Saurez-vous trouver l’image cachée dans un temps imparti ?

Mettez de côté pour quelques instants les indéboulonnables puzzles, casse-têtes et autres énigmes pour faire travailler votre sens de l'observation. Vous l’aurez peut-être compris, on veut bien sûr parler de test de vue, ici d’une illusion d’optique.

Ce phénomène est très intriguant et suscite beaucoup de curiosité auprès des petits et des grands. Le principe est simple et amusant puisqu’il s’agit de trouver une image cachée au sein d’une plus grande image.

Il faut alors faire preuve de perspicacité et d’observation tout en faisant travailler ses capacités visuelles. Vous êtes partants ? Alors on y va !

Une illusion d’optique se cache dans cette image de chien

Les illusions d’optique sont un sacré défi en soi puisqu’il faut parvenir à trouver l’image en question sans se faire tromper par notre perception. On croit ainsi voir des choses qui n‘apparaissent pas en réalité dans l’image. On voit alors à quel point notre vue et notre cerveau peuvent nous jouer des tours.

Regardons maintenant si vous parvenez à relever ce défi. Le but est de tester votre vue, mais aussi de prendre du plaisir.

Sur le dessin d’un chien que nous vous proposons de découvrir ci-dessous se cache le visage d’une personne. Il vous suffit de démêler le chien du visage humain. Et pour cela, vous avez un temps imparti, 9 secondes chrono.

Préparez-vous, c’est parti !

Alors, avez-vous trouvé l’image en 9 secondes ? Si ce n’est pas le cas, essayez de trouver le visage sans prendre en compte le chronomètre.

Toujours pas ? Allez, on vous livre la solution ci-dessous. Il suffit de faire pivoter l’image à 90 degrés vers la droite. Vous devriez désormais être en mesure de percevoir le visage humain caché dans l’oreille du chien.

Partagez cette illusion d’optique avec votre famille et vos amis pour tester leurs capacités visuelles.