Illusion d'optique : serez-vous capable de trouver les deux faces cachées en 5 secondes ?

Passionnés d’illusions d’optique et d’énigmes visuelles ? Cette image troublante a certainement de quoi faire travailler votre matière grise et votre perspicacité en un temps record !

Entre les énigmes, les casses-têtes et les illusions d’optiques, internet regorge de nombreuses images capables de vous retourner la tête ! Si vous aimez mettre votre cerveau à l’épreuve, ce nouveau casse-tête visuel risque bien de vous donner du fil à retordre !

Sur cette image, vous pouvez observer un papillon de couleur verte sur un fond beige. Seulement voilà, deux visages cachés se trouvent sur cette image. Le défi proposé à votre cerveau est de les repérer en 5 secondes maximum. Prêts ?! Le chrono est parti !

Où sont les deux visages cachés ?

Au premier regard, vous pourrez être tentés de vous focaliser sur les petits tracés qui se trouvent en dessous du papillon. Et vous faites bien, dans un premier temps ! Cependant, il vous faut aussi tourner la tête pour regarder l’image sous un autre angle et ouvrir plus de possibilités.

Une fois que vous avez le bon angle, vous pouvez enfin repérer les deux têtes qui sont tournées vers le bas, leurs cheveux formant les ailes du papillon. Les deux chevelures reliées créent ainsi le papillon que vous voyez au premier regard. Les visages sont donc cachés sous les ailes des papillons. Une sacrée illusion d'optique !