Cette femme d'agriculteur casse les préjugés de la vie à la ferme sur TikTok et ses vidéos cartonnent

Sur TikTok, le compte d’une femme d’agriculteur cartonne auprès des internautes. À travers ses vidéos, elle entend balayer avec humour les préjugés sur la vie à la ferme.

Ce n’est un secret pour personne : la vie agricole est souvent associée à des clichés.

Si l’émission L’amour est dans le pré, présentée par Karine Le Marchand, donne un aperçu du quotidien des agriculteurs, celui-ci reste encore marqué par des préjugés.

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Face à ces idées reçues, Zoé, une graphiste de 30 ans, a décidé de créer un compte TikTok pour balayer les stéréotypes entourant la vie à la ferme. Et la jeune femme, qui ne manque pas d’humour, sait de quoi elle parle : elle est femme d’agriculteur depuis douze ans.

Interrogée par nos confrères du Parisien, cette trentenaire, qui travaille comme graphiste, explique sa démarche.

« Je veux casser les clichés sur les agriculteurs »

Sur son feed, celle qui se fait appeler Zoé la Gersoise publie des vidéos pleines de second degré, mettant en avant le métier de son compagnon, Ludovic, à la tête d’une exploitation familiale dans le Gers, région où elle a grandi.

« Je veux casser les clichés sur les agriculteurs et donner une image positive de leur métier, de leur quotidien », explique l’intéressée dans les colonnes du quotidien.

Dans l’une de ses publications, la créatrice de contenu rappelle la lourde charge de travail des éleveurs, contraints de travailler le week-end et par tous les temps, ce qui les conduit à renoncer aux sorties en famille.

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Dans d’autres, cette maman de deux enfants parodie les tâches liées aux animaux et dévoile les coulisses d’une journée type.

Cette directrice artistique, exerçant à Toulouse, se met souvent en scène avec son conjoint. Un duo complice complice qui lève le voile sur la vraie vie des fermiers.

Des vidéos humoristiques qui cartonnent sur TikTok

Depuis son lancement sur TikTok il y a trois mois, son contenu rencontre un joli succès. Suivie par 17 000 abonnés, Zoé la Gersoise cumule déjà plus de 15 millions de vues et 922 000 likes.

Dans les commentaires, de nombreux internautes en couple avec des agriculteurs partagent également leur expérience.

Auprès du Parisien, elle insiste sur le fait que les exploitants agricoles sont des chefs d’entreprise « qui doivent la faire tourner pour nourrir la population ».