Quel est ce tic de langage très courant que les internautes veulent bannir en 2026 ?

Sur les réseaux sociaux, des tics de langage apparaissent souvent, au grand dam des internautes qui n’en peuvent plus. Popularisé en 2025, il en existe un qui devrait être absolument banni.

Comme chaque année, les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux analysent et décident des tendances à adopter ou à proscrire. C’est la fameuse liste de “in” et “out” : grosso modo, ce qu’il faut garder et ce qu’il faut faire disparaître.

Et dans cette dernière catégorie, il y a visiblement un tic de langage, popularisé par une trend sur les réseaux sociaux, que les internautes aimeraient balancer aux oubliettes : la fameuse expression “et c’est okaaaaay”.

Comme l’indiquent de nombreux influenceurs et influenceuses, cette expression doit appartenir au passé.

Dénicheur de tendances, le média de divertissement Konbini a inclus la fameuse expression dans sa catégorie « out », aux côtés des Labubu, de l’IA générative et des applications de rencontre.

Une expression qui autorise les comportements toxiques

En réalité, le débat agite déjà les réseaux sociaux depuis quelque temps comme le pointait l’influenceur Axel Santoni :

« Il y a des gens qui utilisent cette expression seulement pour justifier les mauvais comportements de leur mec, ou leur comportement de merde »

La tiktokeuse et vulgarisatrice Philo_sophia, explique qu’il s’agit d’une « expression contemporaine du stoïcisme » :

« On prend acte d’une situation qui vient de se réaliser et à laquelle on ne peut rien changer. »

Mais, selon elle, l’expression porte en elle « un risque, une ambiguïté ».

« Ça peut devenir une résignation problématique qui conduit à tout accepter et à tout légitimer (...). Il faut que le “et c’est OK” soit limité à une acceptation lucide de ce qui est et entraîne à l’action. Ce n’est pas à un encouragement à l’inertie, mais bien plutôt l’inverse. »

Parmi les autres tendances « out » de l’année 2026, plusieurs influenceuses témoignent d’une fatigue liée à l’IA, tout comme la lassitude liée aux avis non sollicités, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, ou la phobie des appels téléphoniques, toujours « out » en 2026 pour beaucoup. Quant au "Okaaay", il vaut mieux le laisser à Jacquouille.