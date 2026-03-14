À 52 ans, ce papa apprend aux internautes à bricoler et ses vidéos font le buzz sur TikTok

Dean Commodore, 52 ans, est une star des réseaux sociaux : il est très suivi sur TikTok, où il publie ses astuces de bricolage pour aider les autres pères de famille.

Il n’y a pas que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour partager leurs astuces. C’est le cas de cet homme qui est devenu une star d'internet avec ses filles grâce à ses photos adorables, mais aussi de Dean Commodore, un père de famille âgé de 52 ans et originaire d’Angleterre. Connu sous le nom de “DIY Dad” sur TikTok, celui-ci est devenu une star sur le réseau social.

Crédit photo : Dean Commodore

En effet, Dean Commodore publie des vidéos DIY sur TikTok où il livre ses astuces de bricolage. Au quotidien, il travaille comme superviseur dans une association de logement. Il profite de son temps libre, notamment les soirs et les week-ends, pour transmettre sa passion du bricolage.

Des astuces de bricolage

Si Dean Commodore publie de telles vidéos, c’est pour aider les autres pères de famille qui seraient un peu perdus. En effet, tout le monde n’est pas bon en bricolage et certaines personnes ont besoin d’astuces pour faciliter leurs travaux du quotidien.

#brewers #woodpanelling #farrowandball #treron ♬ original sound - Dean | Home Improvements & DIY @casadelacommodore Ad| I've finally finished the landing just in time for Christmas yay! To be fair the panelling was done and finished a long time ago but I needed to finish the stair runner and the landing carpet! As I said in my video the stair runner was a nightmare so look out for my future video The final project for the year is now complete and I couldn't be more pleased Now are you up for panelling your home? Wood panelling and picture and dado rail gifted by @Skirting World The paint colour was colour matched with Farrow and Ball Treron paint Paint was gifted by @@Brewers Decorator Centres and I was using their albany range Wood Panelling | Hallway Makeover | Renovation #albany

La suite après cette vidéo

Sur TikTok, le père de famille partage de courts tutoriels simples pour apprendre à bricoler. Il explique par exemple comment accrocher un miroir à un mur, purger un radiateur ou réparer une poignée de porte.

“Je suis leur papa du bricolage”

Cette idée de créer un compte lui est venue alors qu’il rénovait sa maison.

“À une autre époque, les papas et les oncles montraient aux jeunes comment faire les choses. Mes abonnés me disent que ce n’est plus le cas aujourd’hui, et c’est pour ça que j’interviens. C’est une position sacrée d’être le parent de quelqu’un et j’ai l’impression d’être leur papa de substitution. Je suis leur papa du bricolage, et c’est un privilège”, a expliqué Dean Commodore à la BBC.

Pour avoir toujours de nouvelles idées de sujets à aborder, Dean Commodore n’hésite pas à regarder dans les commentaires de ses vidéos, où les internautes lui donnent des idées et lui demandent des conseils. Une popularité qui étonne même sa fille, curieuse de voir que son père, à 52 ans, est une star des réseaux sociaux.