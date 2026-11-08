Ils quittent New York pour Paris en rêvant de la vie à l'européenne : un an plus tard, son salaire est divisé par trois et la vie n'est pas moins chère

Mile Che, une Américaine originaire de New York, s’est installée à Paris avec son fiancé, pensant avoir une vie moins chère. Mais ils ont vite découvert que la réalité était toute autre.

Après avoir vécu à New York pendant 10 ans, un couple d’Américains est venu s’installer à Paris, espérant pouvoir améliorer leur train de vie. Cependant, ils ont rapidement déchanté.

Ces dernières années, les Américains sont de plus en plus nombreux à faire le choix de s’expatrier en Europe, dans l’idée d’avoir accès à un train de vie moins cher. Cependant, certains se trompent, à l’image de Mile Che et de son fiancé, qui ont décidé de s’installer à Paris en 2024.

Auprès de Business Insider, Mile s’est exprimée sur ce choix de vie, admettant que la réalité était bien moins idéale que dans leur imagination. Le couple a vécu pendant 10 à New York avant de s’expatrier dans la capitale française, pensant faire des économies dans leur quotidien :

“J’imaginais un système de santé universel et abordable, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu’un coût de la vie moins élevé. Je me disais que l’adaptation à un nouvel environnement serait un peu difficile au début, mais la perspective de vivre à Paris était séduisante, et quitter New York, où j’étais épuisée, me semblait être une transition naturelle à l’aube de la trentaine.”

Une réalité parisienne bien différente

Cependant, le couple va vite se rendre compte que la vie à Paris n’est pas forcément moins chère qu’à New York, à commencer par les soins de santé. Si la France peut se vanter d’avoir un système de santé sociale, Mile a découvert que les soins spécialisés coûtaient plus cher à Paris qu’aux États-Unis.

“Par exemple, chaque consultation chez mon gynécologue coûte environ 107 euros, et une consultation chez le dermatologue coûte environ 90 euros. Quand j’habitais à New York, mon assurance maladie professionnelle couvrait ce genre de consultations et je n’avais rien à payer de ma poche.”

Par ailleurs, trouver un emploi s'est avéré plus difficile qu’elle ne l’avait imaginé, notamment parce qu’elle ne maîtrisait pas encore très bien le français.

“Je ne m'en suis rendu compte que plus tard, une fois que j'ai amélioré mon français et que j'ai enfin commencé à recevoir des propositions d'emploi.”

Peu d’avantages à Paris par rapport à New York

Concernant le coût de le vie, le couple s’attendait vraiment à avoir des produits moins cher qu’à New York, d’autant plus que les salaires sont moins élevés à Paris que dans la Big Apple.

“Mon salaire représente environ un tiers de ce que je gagnais aux États-Unis. Pourtant, le prix des produits de la vie quotidienne n’est pas vraiment moins cher. Mon mari et moi dépensons environ 70 euros par semaine en courses ici, contre 90 à 107 euros à New York. Le prix d'un repas au restaurant n'est pas non plus beaucoup moins cher. À New York, je dépensais généralement entre 22 et 27 euros pour un dîner. À Paris, cela revient à environ 18 euros dans un restaurant similaire.”

En outre, Mile a remarqué que d'autres services sont encore plus chers, comme se faire teindre les cheveux. Une opération qui lui a coûté 314 euros à Paris contre 270 euros à New York. Elle regrette aussi les bonnes affaires qu’elle pouvait faire sur Amazon, car commander depuis Paris revenait plus cher, donc elle s’est orientée vers une autre plateforme Facebook Marketplace.

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La difficulté de se construire un cercle social

Par ailleurs, l’Américaine a également découvert que voyager à travers l’Europe ne serait pas si facile qu’elle pensait :

“Comme le coût de la vie ici est pratiquement le même qu’à New York, j’ai dû prévoir un budget plus important que prévu pour mes déplacements. De plus, j’espérais qu’il serait plus facile d’organiser une petite escapade d’un week-end à Barcelone ici, mais je me suis rendu compte que cela demandait pratiquement autant de préparation.”

Enfin, Mile a également découvert…. les Parisiens. Loin d’être une légende urbaine, la réputation des Parisiens à l’humeur maussade l’a beaucoup surpris. Elle a rencontré pas mal de difficultés pour se faire des amis.

“Les gens sont plus disposés à prévoir une petite discussion autour d'un café, mais il m'a fallu plus de temps pour tisser de véritables liens avec eux. Au cours de l'année que j'ai passée à Paris, je me suis fait quelques amis, mais ces relations restent plutôt superficielles par rapport à mes amitiés à New York.”

Selon elle, les Parisiens sont beaucoup trop occupés à vaquer à leurs obligations personnelles, au point d'en consacrer moins à tisser de nouveaux liens, spécialement avec des expatriés.