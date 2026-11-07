Il a laissé ses 46 m² à 2 230 € par mois à Singapour après son licenciement de Google : voici ce qu'il loue dans ce pays d'Asie pour cinq fois moins

Après avoir payé très cher son ancien logement à Singapour, Shao Chun Chen, âgé de 39 ans, s'est installé à Chiang Mai, en Thaïlande, et a gagné en qualité de vie. On vous en dit plus.

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Shao Chun Chen en Thaïlande

Et si l'on vous disait que certains pays du monde étaient très intéressants pour gagner en qualité de vie ? On le sait, la vie en Asie du Sud-Est comporte de nombreux avantages. Au-delà de la culture qui nous transporte assurément, le coût de la vie, résolument plus faible, notamment dans certaines régions d'Asie du Sud-Est comme, par exemple, le Vietnam ou encore la Thaïlande, a de quoi séduire.

À 39 ans, Shao Chun Chen, originaire de Singapour, a décidé de quitter sa ville natale pour habiter en Thaïlande, à Chiang Mai, avec sa femme. Une décision survenue en 2024, après avoir été licencié de chez Google. Alors qu'il payait un appartement à 2 500 dollars, soit 2 230 euros, pour seulement 46 mètres carrés à Singapour, dès son arrivée en Thaïlande, la surprise a été bonne. Et pour cause, il loue un condo de luxe meublé d'une chambre, d'environ 55 mètres carrés, pour 15 000 bahts, soit environ 460 dollars ou 400 € par mois. Autre avantage, et pas des moindres : il paie environ 17 € par mois pour l'eau et l'électricité et 12 € pour le Wi-Fi. Une économie considérable en comparaison de ce qu'il payait lorsqu'il vivait à Singapour. Et les points positifs ne s'arrêtent pas là : sa résidence comprend aussi une salle de sport, une piscine et un studio de Pilates.


Crédits : Shao Chun Chen 

Un appartement de standing pour cinq fois moins cher

Interrogé par le média CNBC, le jeune expatrié s'est confié sur ce changement de vie :

« Quand j’ai été licencié, je me suis mis à réfléchir, vous savez, à m’apitoyer sur mon sort. Puis, je me suis demandé : “Allez, changeons de perspective. Comment cela peut-il être une chose positive ?” Je voulais essayer quelque chose de différent, et j’ai toujours beaucoup apprécié la Thaïlande ».

Créateur de contenu éducatif et coach, il vit désormais très confortablement en Thaïlande, loin de l'agitation des grandes villes :

« Quand j’étais à Singapour… mon travail était très bien payé, mais le rythme de vie était effréné. Je travaillais entre 12 et 14 heures par jour. Ce qui est drôle, c’est que maintenant que je suis ici, ces choses sont beaucoup plus abordables, mais je n’en ai même pas envie. Mon état d’esprit est complètement différent. »

Crédits : Shao Chun Chen

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"J'économise plus d'argent, même si je travaille moins"

Cette nouvelle étape de vie, qui l'a fait sortir de sa zone de confort, lui a offert de nouvelles perspectives et une qualité de vie loin du stress. Selon l'expatrié, il arrive même à mettre de l'argent de côté alors qu'il gagne moins que lorsqu'il était salarié à Singapour :

« Je constate que j’économise en réalité plus d’argent, même si je travaille moins », a-t-il confié.

À ce jour, Shao Chun Chen réside toujours en Thaïlande et s'épanouit dans cette nouvelle vie qu'il partage assidûment sur ses réseaux sociaux et notamment sur sa chaîne YouTube. De quoi nous donner des envies de changement de vie. Cette recherche d’une meilleure qualité de vie rappelle aussi le parcours de cette mère installée à Bangkok avec sa fille après avoir quitté la Californie.

Crédits : Shao Chun Chen

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Expatriation Thailande

Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

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