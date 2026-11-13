Ils achètent en ligne une ancienne cabine de téléphérique et en font une mini-maison au sommet des montagnes suisses : il ne manque qu'une chose à l'intérieur

La « Tiny House Gondel » est un concept de télécabine transformé en mini maison nichée au sommet des montagnes.

Valeria et Adi, de LittleCITY.ch, ont eu l’idée originale de transformer une cabine de téléphérique en mini-maison destinée aux touristes en Suisse.

Prendre le téléphérique est une expérience courante dans certaines régions touristiques montagneuses, mais passer la nuit et cuisiner dans une cabine de téléphérique, ça n’arrive pas tous les jours. Tel est le concept de logement insolite imaginé par Valeria Mella et Adi Rüedi, créateurs suisses du blog de voyage LittleCITY.ch.

Un couple passionné de logements insolites

Avant la télécabine, le couple avait déjà conçu un premier hébergement éphémère en 2017 appelé le Bergsee-Bungalow, deux bungalows installés sur un radeau sur un lac de montagne dans le Prättigau. Ce succès leur a donné l'envie de créer une nouvelle expérience unique en Suisse.

En cherchant une structure originale et emblématique des Alpes suisses, ils ont acheté en ligne une ancienne télécabine violette de la ligne Engelberg-Ristis (Brunni-Bahn), qui venait d'être réformée. Ne disposant pas de leur propre atelier, ils ont collaboré avec la menuiserie suisse Röthlisberger dans l'Emmental, dont le propriétaire a été séduit par le concept.

Le couple a travaillé pendant environ un an pour isoler la cabine et fabriquer un intérieur sur mesure avec un lit double et une cuisine complète. C’est ainsi qu’est née la « Tiny House Gondel ». Cette reconversion rappelle celle d’un avion-cargo transformé en logement en Alaska.

Crédit photo : LittleCITY.ch

Une télécabine aux multiples conforts

À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’une véritable cabine de téléphérique, abandonnée au bord d’une falaise, suspendue dans un équilibre précaire. Mais dès que l’on y pénètre, on découvre un intérieur étonnamment confortable.

Cette télécabine unique dispose de suffisamment d’espace pour accueillir un lit double confortable et une cuisine moderne équipée d’une cuisinière à gaz mobile, d’un évier, d’un mini-réfrigérateur, d’une cafetière et de tous les ustensiles de cuisine indispensables, soigneusement rangés dans des tiroirs.

Une lampe de lecture et une tablette sont à votre disposition pour écouter de la musique, tandis que des radiateurs électriques assurent le chauffage de la télécabine. La seule chose qui manque, c’est une salle de bains. Les seules toilettes disponibles sont celles du restaurant voisin. Un petit inconvénient comparé à la vue imprenable et à l’expérience unique de se sentir en pleine nature.

Crédit photo : LittleCITY.ch

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Un projet compliqué à mettre en place

Leur objectif initial était de concevoir une micro-maison transportable par hélicoptère ou par camion. Ils souhaitaient pouvoir la déplacer chaque année vers les panoramas les plus spectaculaires de Suisse.

Ses créateurs souhaitaient l’emmener « dans les endroits les plus spectaculaires de Suisse », toujours au cœur de panoramas exceptionnels. En 2021, elle a notamment trôné au sommet d’une aiguille rocheuse dans la région d’Engelberg Brunni. La télécabine a déjà été déplacée à Piz Nair en 2020, puis au bord du lac de Walenstadt à Murg entre 2022 et 2024.

Crédit photo : LittleCITY.ch

Cependant, le concept de maison transportable s’est heurté à des obstacles de taille. L'inconvénient de ce projet intéressant réside dans son imprévisibilité. Lorsque les conditions météorologiques se dégradent sérieusement, la « Tiny House Gondel » n'est plus très accueillante, ce qui explique en partie pourquoi elle ne peut pas être louée toute l'année.

Si l'hébergement insolite Tiny House Gondel existe toujours, il n'est plus situé à Engelberg Brunni et les réservations touristiques classiques sont actuellement suspendues. Elle peut être néanmoins louée pour des événements spécifiques. Valeria et Adi ont depuis développé d'autres concepts d'hébergements insolites en Suisse, comme les capsules futuristes STAR BASE à Sternenberg.