Ils sont en avance au restaurant, jouent au Loto pour patienter... et gagnent 10 millions d'euros

En avance au restaurant, un couple a décidé de patienter en jouant au Loto. Quelques jours plus tard, les tourtereaux ont découvert qu’ils avaient gagné 10 millions d’euros.

Le 26 juin dernier, de grands chanceux ont remporté le jackpot en Dordogne. Il s’agit d’un couple qui ne pensait pas du tout jouer au Loto ce soir-là. Tout commence le soir, alors que les amoureux cherchent un restaurant pour dîner. Ils appellent dans un premier établissement qui ne leur répond pas et décident de se rendre directement sur place dans un autre restaurant.

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Mais devant l’entrée, ils constatent que le restaurant est plein et doivent attendre une vingtaine de minutes avant de pouvoir s’asseoir.

Ils jouent au Loto pour patienter

Pour patienter, le couple décide de se rendre dans un bureau de tabac situé à côté de l’établissement. Habituellement, le duo joue à l’EuroMillions mais ce soir-là, un tirage du Loto avait lieu. Ainsi, ils ont tenté leur chance en remplissant quelques grilles, comme le rapporte la FDJ United dans un communiqué.

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Quelques jours plus tard, au détour d’une conversation, le couple s’aperçoit qu’il n’a jamais vérifié son ticket de Loto. Contrairement à cet homme qui a retrouvé un ticket de loterie gagnant un an après l'avoir acheté, leur ticket était toujours valide. C’est de cette façon qu’il a découvert que son ticket était gagnant. Au départ, les joueurs ont cru avoir remporté 30 000 euros, de l’argent qu’ils voulaient utiliser pour effectuer des travaux de rénovation dans leur maison.

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10 millions d’euros

Mais finalement, le couple a appris qu’il avait remporté le jackpot de 10 millions d’euros. Une chance incroyable, tout comme cet autre couple qui a gagné 8 millions d'euros alors qu'il venait de se rencontrer.

“Nous avons nos rituels avec EuroMillions mais c’est la toute première fois que nous jouions au Loto. C’est incroyable ! C’est un soulagement de ne plus avoir à nous inquiéter pour notre futur et celui de nos enfants. Soulagement de pouvoir profiter pleinement de la vie en toute sérénité et de faire le bien autour de nous”, a réagi le couple.

Ce soir-là, un autre gagnant à Paris a remporté la même somme. Il souhaite utiliser son gain pour organiser une grande fête et faire le tour du monde.