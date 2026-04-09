Elle gagne 500 000 € grâce à un ticket offert par son conjoint, le quitte... et disparaît avec l'argent

Direction l'Italie, où une femme a quitté son compagnon après avoir remporté le jackpot avec un ticket qu'il lui avait offert.

Heureux au jeu, malheureux en amour ?

Chez nos voisins italiens, un homme est entré en conflit avec sa conjointe pour une raison étonnante : il lui reproche d'avoir disparu avec le ticket gagnant qu'il lui avait acheté. Une affaire qui secoue l'Italie et relance le débat sur la propriété des gains aux jeux de hasard au sein d'un couple.

Il offre un jeu à gratter à sa femme

Cette histoire digne d'une série a débuté le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits de la femme, dans un bar de Carsoli, dans la région des Abruzzes, rapporte le quotidien italien Il Messaggero.

L'un des clients, un ouvrier roumain de 55 ans, a décidé d'offrir à sa compagne un ticket à gratter pour célébrer cette date importante. Un geste romantique, en somme, qui allait rapidement se retourner contre lui.

Quelques instants plus tard, la femme est tombée des nues en découvrant le gain. Et pour cause : elle venait de remporter la coquette somme de 500 000 euros grâce à ce simple ticket de loterie offert par son compagnon.

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Une fois le choc passé, la gagnante s'est empressée de déposer son précieux ticket à la banque. Un réflexe prudent, qui prenait tout son sens au vu de la suite des événements.

Jusqu'ici rien d'anormal... sauf que son comportement a rapidement commencé à inquiéter son partenaire. Peu après, elle a quitté le domicile conjugal et cessé de répondre au téléphone. L'homme, désemparé, a multiplié les tentatives de contact sans succès pendant plusieurs jours.

Comme le soulignent nos confrères, la principale intéressée a mystérieusement disparu pendant quelques jours. Mais elle séjournerait en fait chez sa sœur, à Modène, dans le nord de l'Italie.

Elle gagne 500 000 euros et disparaît

Après plusieurs tentatives, les deux protagonistes ont finalement pu se parler au téléphone. Au bout du fil, l'Italienne a annoncé qu'elle comptait revenir à la maison.

« Oui, je reviendrai en avril, je suis partie pour le travail », aurait-elle déclaré.

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De son côté, le quinquagénaire n'a pas cru à ses propos. Aujourd'hui, il est convaincu que sa « moitié » a fait une croix sur leur deal. Un accord qu'il dit avoir clairement établi avant même de lui offrir le ticket.

« L'accord prévoyait de partager la somme en deux », a-t-il expliqué au micro de l'émission La Vita in diretta, sur Rai 1.

Avant d'ajouter :

« Elle veut garder les gains. Elle n'a aucune intention de les partager ».

Une version que la femme n'a pour l'instant pas confirmée publiquement. Selon les informations relayées par Il Messaggero, l'entourage de la gagnante assure qu'aucun accord formel n'aurait jamais été conclu entre les deux partenaires.

Un signalement déposé auprès de la police

Face à cette situation, il a fait appel à un avocat pour réclamer ce qu'il estime lui revenir. Un signalement a été déposé au commissariat, dans l'espoir de bloquer l'accès aux 500 000 euros avant tout encaissement définitif.

Il faudra encore patienter avant d'avoir le fin mot de cette palpitante histoire. En attendant, une question est sur toutes les lèvres : à qui appartient cet argent ?

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Nos confrères citent la législation italienne, et le constat semble sans appel pour l'ouvrier : les gains d'un ticket de loterie non nominatif appartiennent légalement à la personne qui le détient physiquement au moment de l'encaissement.

Autrement dit, puisque c'est la femme qui a gratté le ticket et qui l'a déposé à la banque en son nom, la loi italienne pencherait en sa faveur. L'avocat du quinquagénaire devra donc prouver l'existence d'un accord préalable, ce qui, sans preuve écrite, s'annonce particulièrement difficile.

Cette mésaventure rappelle que les coups de chance inattendus peuvent parfois transformer une relation en véritable feuilleton judiciaire. Vous l'aurez compris, la femme a toutes les chances de repartir avec ce demi-million !