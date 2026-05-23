Il retrouve un ticket de loterie gagnant à 5 millions d'euros... un an après l'avoir acheté

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Un homme qui sourit en vérifiant son ticket de loterie

Direction les États-Unis, où un habitant du New Jersey a failli faire une croix sur un jackpot de plusieurs millions de dollars à cause d’un oubli.

C’est dans la poche !

Un Américain a retrouvé à la dernière minute un ticket de loterie qui lui permettait de toucher un jackpot de 5,9 millions de dollars, un an après l’avoir validé, rapporte CBS News.

Une personne en train de remplir une grille de loterieCrédit Photo : iStock

Il valide une grille gagnante et l’oublie pendant un an

Si certains gagnants de jeux de hasard s’empressent d’encaisser leurs gains, d’autres se montrent plus paresseux et passent parfois à côté d’une véritable fortune une fois la date limite dépassée.

C’est précisément ce qui a failli arriver à un habitant du New Jersey. Il y a un an, cet homme a acheté dans une station-service un billet de Pick-6, un jeu de loterie très populaire au pays de l’Oncle Sam.

Jeux de loterieCrédit Photo : iStock

Le jour du tirage, une personne chanceuse a réussi à trouver les six bons numéros. Problème : personne ne s’est manifesté pour réclamer la cagnotte.

Le 22 avril dernier, la loterie du New Jersey a lancé un appel pour retrouver l’heureux gagnant, à quelques semaines de la date d’expiration.

« On ne sait pas qui il était. Il pourrait être du coin, mais il n’est jamais revenu », avait déclaré Robert Wakile, copropriétaire de la station-service où le ticket gagnant avait été acheté.

La suite après cette vidéo

Il récupère son jackpot une semaine avant la date limite

De son côté, le principal concerné semblait avoir oublié l’existence de son ticket. Fort heureusement, il a eu un déclic en regardant un reportage à la télévision consacré à cette affaire.

L’émission précisait la date et le lieu d’achat du billet, ainsi que sa date d’expiration fixée au 22 mai 2025. L’homme a alors réalisé qu’il s’arrêtait régulièrement dans cette station-service.

Il s’est ensuite rendu sur place pour obtenir plus d’informations. Une fois sur les lieux, il a raconté son histoire aux employés, qui lui ont conseillé de vérifier ses tickets de loterie.

Un homme en train de ranger ses pantalons dans une armoire
Crédit Photo : iStock

De retour chez lui, il s’est mis en quête du précieux sésame. Il a finalement retrouvé le jeu, froissé dans la poche d’un pantalon. Il est tombé des nues en découvrant qu’il avait remporté 5,9 millions de dollars (environ 5 millions d’euros).

Sans surprise, il a rapidement effectué les démarches pour récupérer son chèque, à seulement huit jours de la date limite.

Tout est bien qui finit bien !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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