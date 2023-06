Inflation : voici le supermarché le plus abordable pour faire ses courses alimentaires

Alors que l’inflation se maintient en France, certaines enseignes de supermarchés sont plus avantageuses que d’autres pour faire ses courses.

Depuis plusieurs mois, la flambée des prix des produits alimentaires liée à l'inflation fait vivre un véritable calvaire à de nombreux foyers français. Face à cette situation, la grande distribution s’était engagée en mars dernier à mettre en place «un trimestre anti-inflation».

Cette opération visait à mettre en rayon des produits du quotidien à des prix abordables pour les consommateurs, explique le gouvernement sur son site internet. Dès lors, une question est sur toutes les lèvres : les magasins concernés ont-ils joué le jeu ?

«Selon nos informations, le total des produits composant l’ensemble des paniers de Carrefour, Auchan, E. Leclerc, Aldi… est passé de 3438 euros début mars, avant le début de l’opération, à 3002 euros à la mi-mai, soit une baisse d’environ 13 %», a indiqué 60 millions de consommateurs. À noter que ce dispositif, qui devait prendre fin au 15 juin, va se prolonger jusqu’à la fin de l’année 2023.

«Je salue l’engagement des distributeurs qui ont tous accepté de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2023 l'opération du 'trimestre anti-inflation' qui devait se terminer le 15 juin. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs», a déclaré début juin le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur le plateau de C à vous sur France 5.

Et le supermarché le plus abordable est…

Comme le rapporte le site 60 millions de consommateurs, il existe«de très fortes disparités» selon les enseignes». Dès lors, quel est le supermarché le moins cher pour remplir son caddie ?

Le magazine spécialisé a listé les enseignes «les plus généreuses, les plus équilibrées et les plus adaptées». Et la palme du magasin le plus abordable est attribuée à Intermarché.

«Le recul des prix des produits du panier des Mousquetaires atteint 16%. Les consommateurs ne s’y sont pas trompés, puisque les ventes des produits sélectionnés ont décollé de 27% chez Intermarché», explique le magazine sur son site internet.

Avant d’ajouter : «Entre début mars et la mi-mai, une enseigne a même augmenté les prix de son panier de plus de 3%! Il s’agit de SuperU. Deux raisons à cela: l’opération de la coopérative avait démarré début février et la promesse tournait autour de la vente à prix coûtant (sans marge brute). Et ce prix coûtant, lui, a augmenté pour la plupart des articles…».

Toujours selon le magazine, la Répression des fraudes (DGCCRF) est en train d’effectuer des contrôles visant à «vérifier la réalité de ces chiffres dans les points de vente».