Intermarché : 700 000 peluches du célèbre loup mal-aimé vont bientôt être mises en vente, une rupture déjà prévue ?

Vous l’avez attendu depuis Noël dernier : le célèbre loup mal-aimé de la publicité d’Intermarché va enfin avoir droit à sa peluche, qui va bientôt être mise en vente.

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Le loup de la publicité

Souvenez-vous : pendant les fêtes de fin d’année l’année dernière, une publicité d’Intermarché a ému les Français et le monde entier. Elle retraçait l’histoire d’un loup solitaire qui était rejeté par les animaux de la forêt. Pour se faire accepter, il a appris à cuisiner et est devenu végétarien afin de se faire des amis le soir de Noël.

Cette publicité a été réalisée sans intelligence artificielle par le studio d’animation montpelliérain Illogic Studio, le tout sur la chanson “Le mal-aimé” de Claude Français. Elle a connu un succès mondial et a cumulé des milliards de vues sur les réseaux sociaux.

Le loup revient sous forme de peluche

Suite au succès de cette publicité, Intermarché a déclaré que ce loup allait devenir la mascotte officielle de l’enseigne. Ainsi, il sera peut-être bientôt possible de découvrir une nouvelle publicité avec ce loup à l'approche des fêtes de fin d'année.

Mais ce n’est pas tout. Intermarché a également annoncé que des peluches à l’effigie du loup allaient être commercialisées. Thierry Cotillard, le président du gouvernement Les Mousquetaires, s’est engagé à privilégier une fabrication française ou européenne plutôt que d’importer des jouets de Chine.

700 000 peluches commercialisées

Thierry Cotillard s’était engagé à commercialiser les peluches pour les fêtes de fin d’année 2026, et il va tenir sa promesse puisque des peluches devraient bientôt arriver en magasin, selon une annonce faite sur RTL.

La peluche du loupCrédit photo : Intermarché

Au total, 700 000 peluches vont être commercialisées dès la fin novembre, au prix de 19,90 euros l’exemplaire.

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“Les peluchs seront bien là au pied du sapin”

Conscient de l’engouement autour de ce loup, Thierry Cotillard craint qu’une pénurie de peluche n’arrive rapidement.

“Le loup s’est reposé, les peluches seront bien là au pied du sapin. Elles sont en train d’être fabriquées par deux PME françaises. Elles ont été conçues et assemblées en France. Une partie de la matière n’a pas pu être fournie par ces entreprises, qui ont fait appel à un sous-traitant asiatique. On a décidé de ne pas faire beaucoup de marge et surtout d’avoir 1 euro en produit partage pour une association qui lutte contre le cancer des enfants”, a affirmé Thierry Cotillard.

En effet, une partie des recettes sera reversée à une association pour soutenir les cancers pédiatriques. Une belle idée de cadeau à mettre au pied du sapin.

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Loup

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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