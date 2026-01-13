Le loup mal-aimé va devenir la mascotte offcielle d'Intermarché suite au succès de la publicité

Le loup de la publicité

Le directeur du groupe Intermarché, Thierry Cotillard, a annoncé que le fameux loup, découvert dans une publicité virale, allait devenir la mascotte de l’enseigne.

C’est une publicité qui a fait le tour du monde pendant les fêtes de fin d’année.

Diffusé à la télévision, ce petit film animé d’Intermarché met en scène un loup qui essaie, sans succès, de se faire des amis pendant Noël. Ses tentatives restent vaines jusqu'au jour où il décide de devenir végétarien, pour ne plus manger les autres animaux de la forêt.

Cette publicité a touché le monde entier et a été vue plus d’un milliard de fois sur internet. Face à un tel succès, Intermarché a décidé que ce loup allait devenir la mascotte officielle de l’enseigne.

Le loup devient la mascotte d’Intermarché

Cette annonce a été faite ce vendredi 9 janvier par Thierry Cotillard, le directeur du groupement “Les Mousquetaires”.

“Ce loup deviendra sûrement notre mascotte, nos équipes travaillent dessus. Je pense qu’on va être associés à ce loup pendant un paquet d’années”, a-t-il déclaré au micro de RTL.

Une peluche très attendue

La publicité a connu un immense succès, à tel point qu’Intermarché a décidé de commercialiser le loup en peluche. L’enseigne espère en vendre “plusieurs dizaines de milliers”. Cependant, il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir l’acheter puisqu’elle ne sera pas disponible avant Noël prochain.

“On sait qu’on a gagné dans la cote d’amour de l’enseigne, c’est-à-dire qu’on a embarqué tous les Français, toutes les générations. Je pense que certains sont venus voir s’il n’y avait pas la peluche et comme elle n’était pas là, ils reviendront l’année prochaine. Les Français attendront, mais quand elle va sortir, ce sera un carton”, a continué le directeur de l’enseigne.

Le loup en pelucheCrédit photo : Intermarché

La peluche sera produite en France ou en Europe et des appels à projet ont été lancés. Nous découvrirons aussi sans doute d’autres publicités avec le loup mal-aimé, pour suivre ses nouvelles aventures.

Source : RTL
