« Je me sens trahie » : à 38 ans, elle renie le féminisme qui serait, selon elle, responsable de son célibat

Une femme prétend qu'avoir été féministe lui a quelque peu gâché la vie. Un avis qui risque de ne laisser personne indifférent.

Être féministe peut-il empêcher certaines femmes d'être des mères et partenaires épanouies ?

La question peut paraître provocatrice mais elle se pose suite aux propos d'une Américaine qui estime être passée à côté de certaines choses dans sa vie, à cause du féminisme. Oui, vous avez bien lu !

Cette femme prétend que le féminisme l'a empêchée d'être maman et d'avoir un partenaire

Âgée de 38 ans, Melissa Persling affirme ainsi que le féminisme est responsable, à ses yeux, de son célibat et qu'il l'a empêchée par la même occasion d'être une maman.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à l'Automne dernier, cette femme originaire de l'Idaho déclare en effet, non sans une certaine émotion, que l'influence du féminisme sur ses choix l'a peu à peu détournée d'une éventuelle vie de famille.

À tel point que Melissa redoute aujourd'hui de ne jamais plus avoir l'occasion de rencontrer un homme, avec lequel construire une relation saine et durable.

Interrogée par le site Business Insider, elle a précisé ses propos.

« Je crains que mon apparence juvénile ne s'estompe et que je ne sois pas en mesure d'attirer l'homme avec lequel je veux passer le reste de ma vie », a-t-elle ainsi confié.

Il faut dire que Melissa s'est mariée dès l'âge de 22 ans avec un homme qui souhaiter fonder une famille. Mais influencée par ses aspirations féministes, cette dernière a préféré se consacrer à sa vie professionnelle et son épanouissement personnel. Elle avait d'ailleurs fait comprendre à son mari qu'il ne devait pas s'attendre à avoir une épouse à l'ancienne. Mais sa vision a changé avec le temps.

« À l'époque, j'étais sûre de ne pas vouloir d'enfants, de ne pas vouloir être une femme traditionnelle. Je savais que je voulais faire carrière et progresser. J'étais persuadée que je n'allais pas changer et je crois que j'avais tort », a-t-elle reconnu.

Crédit photo : capture d'écran / Facebook

Son féminisme l'a même contrainte à se séparer de son mari, selon elle, car elle privilégiait avant tout son indépendance et son bien-être personnel, sans jamais se soucier du reste comme par exemple le partage des tâches au sein du couple. Mais suite à sa séparation, Melissa a finalement réalisé que sa vie était « vide et sans signification ». Aujourd'hui à l'approche de la quarantaine, elle se sent seule et angoisse à l'idée de ne jamais rencontrer l'homme de sa vie et faire des enfants.

Une situation inconfortable qu'elle attribue indirectement à son passé féministe.

« Je me sens trahie par le féminisme. Je ne veux pas blâmer entièrement le mouvement (...) mais on nous a constamment dit que les femmes pouvaient tout faire, que nous n'avions pas besoin des hommes », a-t-elle ainsi regretté dans une interview accordée à Fox News.

Voilà un avis qui ne devrait pas manquer de faire réagir.