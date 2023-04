Ce mannequin plus size assume ses formes et sa sensualité sur les réseaux sociaux

Rosie Jean, mieux connue sous le nom de Fatrosephoenix sur les réseaux sociaux, porte des vêtements 6XL, mais cette dernière ne s’est jamais sentie aussi bien dans sa peau.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Rosie Jean est un mannequin plus size qui clame haut et fort sa féminité et sa sensualité sur les réseaux sociaux. Celle qui est connue sous le nom « fatrosephoenix » n’hésite pas à remettre à leur place ceux qui critiquent son poids et son apparence.

Comme le précise The Sun, la jeune femme de 31 ans a été victime de body shaming après avoir posté des photos d’elle en bikini. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces critiques abjectes n’atteignent pas Rosie Jean : «Je suis une fille grosse et sexy et je m'aime pour ce que je suis», a-t-elle indiqué au tabloïd The Sun. Ma simple existence en tant que femme grosse, confiante et jolie menace tant de personnes».

Crédit Photo : fatrosephoenix/Instagram

Crédit Photo : fatrosephoenix/Instagram

«Je suis fière de mon parcours»

Il n’y a pas si longtemps, la trentenaire a eu des problèmes de santé à cause de son poids, l’obligeant ainsi à se déplacer avec une canne pendant quelque temps.

Aujourd’hui, l’influenceuse américaine se sent bien dans son corps et dans sa tête. Elle est également très fière de son parcours : «Je suis aussi intelligente, motivée, et prête à faire un pas de plus vers mes vrais objectifs», a-t-elle confié au journal britannique.

Avant d’ajouter : «Je m'aime pour ce que je suis, pour ce que j'ai vécu et pour ce que je suis devenue. Je ressens tellement de joie dans la vie, même lorsque je me bats contre des épreuves tristes et difficiles».

Crédit Photo : fatrosephoenix/Instagram

Crédit Photo : fatrosephoenix/Instagram

Sans réelle surprise, Rosie Jean est devenue un véritable modèle pour les personnes qui n’ont pas confiance en elles. Cette dernière reçoit chaque jour un grand nombre de messages positifs sur les réseaux sociaux :«Tu es si sexy et si belle, j’adore tes publications», «Tu m’inspires tellement, tu es à couper le souffle», «Tu es magnifique, j’aimerais te ressembler», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : fatrosephoenix/Instagram