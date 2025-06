La mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée, à Dubaï, sort enfin du silence mais elle souffre de séquelles neurologiques

L'influenceuse et mannequin ukrainienne, qui avait été retrouvée à l'agonie le long d'une route dubaïote, est désormais réveillée, mais elle souffrirait d'amnésie.

Maria Kovalchuk est enfin sortie de son silence !

Souvenez-vous, le 19 mars dernier, cette jeune ukrainienne, connue pour faire du mannequinat sur la plateforme OnlyFans, était retrouvée inconsciente au bord d'une route, à Dubaï (Émirats arabes unis), alors qu'elle avait disparu depuis 10 jours. Dans un état critique, elle souffrait de multiples blessures et avait notamment la colonne vertébrale brisée.

Trois mois plus tard, après avoir subi plusieurs opérations, la jeune femme de 20 ans est désormais sortie d'affaire. Consciente, elle parlerait avec ses proches, mais ne les reconnaîtrait pas.

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Consciente, Maria Kovalchuk parle, mais ne reconnaît plus certains membres de sa famille

Présente à son chevet depuis des semaines, après avoir rallié Dubaï depuis la Norvège, sa mère Anna a accepté de répondre aux médias russes. Cette dernière a ainsi confirmé que sa fille communiquait, mais qu'elle ne reconnaissait pas certains membres de sa famille. Selon Bored Panda, Anna aurait par ailleurs déclaré connaître « les noms des coupables », à l'origine du calvaire vécu par sa fille et que ces derniers auraient été transmis au procureur en charge de cette épineuse affaire.

Dans le même temps, une blogueuse russe du nom de Tatyana Mozhegova aurait, elle, affirmé que le principal responsable des sévices subis par Maria Kovalchuk était un membre d'une riche famille dubaïote. Cette femme, dont on ignore la crédibilité, aurait également cité d'autres noms, dont ceux de Michael Smith et Adam Collins - qui seraient des proches de la victime - mais aussi Said Al Hamadi, Said Al Fagadi ou encore un certain « Rashid ».

Ces affirmations ont été démenties, auprès de l'agence russe AIF, par la mère de Maria qui a accusé Tatyana Mozhegovaa de raconter « n'importe quoi ».

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Selon le média ukrainien Obozrevatel, Maria Kovalchuk souffrirait de « graves problèmes de mémoire » depuis son réveil. Ce qui compliquerait les interrogatoires des enquêteurs qui cherchent à savoir ce qui a bien pu lui arriver.

Pour rappel, Maria Kovalchuk avait disparu le 9 mars dernier après avoir indiqué à ses amis qu'elle se rendait à une soirée. Retrouvée gravement blessée 10 jours plus tard, elle avait été opérée à de multiples reprises.

Cette disparition a depuis alimenté bon nombre de rumeurs. Certaines affirmant par exemple que la jeune femme avait été victime de supplices au cours d'une « porta potty », une soirée secrète organisée par de riches hommes d'affaires qui se livreraient à des actes sexuels extrêmes.

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Pour l'heure, la version officielle prétend que Maria Kovalchuk aurait été victime d'une chute accidentelle après avoir pénétré, sans autorisation, sur un chantier de construction.