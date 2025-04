Journée mondiale sans tabac : découvrez les alternatives méconnues pour arrêter de fumer progressivement

Vous souhaitez vous libérer du tabagisme et trouver des alternatives moins nocives pour vous passer de la cigarette ? À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, nous vous proposons de découvrir et mieux comprendre les solutions qui s’offrent à vous pour vous aider à arrêter.

Le tabagisme, un fléau à l’échelle mondiale

Nous ne le savons que trop bien, le tabagisme est un fléau qui fait des ravages. Pour illustrer ce phénomène, sachez par exemple que le tabagisme fait 6 millions de morts chaque année, et que parmi eux, 600 000 personnes ne fument pas, ce qui en fait la deuxième cause de décès dans le monde, selon l’OMS.

De plus, l’OMS précise que 11,5 % des garçons et 10,1 % des filles de 13 à 15 ans consomment du tabac en Europe. Des chiffres alarmants qui prouvent qu’il est urgent d’informer le public sur les risques liés au tabagisme, et surtout sur les alternatives pour s’en affranchir. Et si vous aviez besoin d’une autre raison, sachez qu’un fumeur dépense en moyenne 207 euros par mois pour acheter des cigarettes, selon l’alliance contre le tabac…

Des alternatives pour arrêter de fumer

Alors pour lutter contre ce fléau, aussi dangereux pour vous et vos proches que pour vos économies et à l’occasion de la journée mondiale sans tabac, qui aura lieu le 31 mai, Nicotine World propose de nombreuses solutions pour informer et accompagner les fumeurs dans leur sevrage, grâce à des alternatives moins nocives pour arrêter progressivement, à l’image des sachets de nicotine.

Pourquoi les sachets de nicotine sont une alternative efficace ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la nicotine en elle-même n’est pas cancérigène. Lorsque vous fumez une cigarette, c’est le tabac contenu dans celle-ci qui, en se consumant, libère des substances nocives à l’origine des cancers et maladies liées au tabagisme. À l’inverse, comme l’explique Norbert Neuvy, fondateur de Nicotine World, « la nicotine est le produit addictif dans le tabac » et n’est pas ce qui est nocif.

C’est pour cette raison que les sachets de nicotine sont une alternative efficace au tabagisme. Sans fumée et sans combustion, ils ont l’avantage de satisfaire le besoin en nicotine, tout en réduisant les risques associés au tabagisme.

Une réduction des risques pour arrêter progressivement

Pour encourager les fumeurs à adopter des solutions moins nocives, Charles Gardner, expert en santé publique, insiste sur le fait que les sachets de nicotine et le vapotage réduisent drastiquement les risques sanitaires par rapport au tabagisme. C’est dans cette optique que Nicotine World met en avant la consommation des sachets de nicotine en tant qu'alternative discrète et efficace et propose même des conseils sur la façon d’utiliser la nicotine au quotidien pour arrêter de fumer.

Les sachets de nicotine encore mal encadrés en France

Cette alternative au tabac séduit chaque jour plus d’utilisateurs, au point d'avoir été adoptée en Suède notamment, mais en France, sa vente reste encore mal encadrée. Selon Norbert Neuvy, il est important de réglementer la vente des sachets de nicotine, que ce soit en garantissant la qualité des produits via un dosage de nicotine contrôlé ou un étiquetage clair, mais aussi en interdisant leur accès aux mineurs, pour sécuriser leur usage.

La journée mondiale sans tabac, l’occasion idéale pour faire attention à votre santé

Maintenant que vous en savez plus sur les risques liés au tabagisme, la journée mondiale sans tabac est peut-être le meilleur moment pour passer à des alternatives moins nocives afin de réduire les risques sur votre santé et celle de vos proches, comme les sachets de nicotine. Et si vous souhaitez en savoir plus sur leur usage et la manière dont ils peuvent réduire les risques liés au tabagisme, rendez-vous sur Nicotine World.