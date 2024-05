Les alternatives sans tabac : une révolution scientifique discrète dans la lutte contre le tabagisme

Pour lutter contre l’addiction au tabac et informer sur la nicotine, Nicotine World s’évertue à informer les fumeurs, quotidiens ou non, et les non-fumeurs, sur les alternatives existantes à base de nicotine et la nicotine de manière générale. De la vapoteuse électronique au sachet de nicotine, vous ne manquez pas d’options si vous souhaitez vous libérer du tabagisme.

Si vous souhaitez arrêter de fumer, la plateforme Nicotine World est là pour vous informer et vous guider sur les usages à adopter pour se défaire du tabagisme à travers des produits à base de nicotine. Selon un rapport de Santé publique France, publié le 31 mai 2023, il y avait environ 12 millions de fumeurs en France. Après une baisse du tabagisme quotidien d’ampleur inédite entre 2016 et 2019 (de 29,5% à 24% en métropole), le phénomène s’est stabilisé ces cinq dernières années. Pourtant, le rapport indiquait également que près de 6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter de fumer.

Seulement voilà, entre vouloir et le faire, il y a tout un processus de désintoxication à opérer qui tient généralement à la force de votre volonté. Récemment, une étude de l’Organisation européenne du Cancer, la France est l’un des pays européens qui compte le plus de fumeurs, à hauteur de 25% de la population, contre 18% pour la moyenne européenne.

Un tabagisme qui “tue plus de 48 000 Français chaque année, soit jusqu’à 60% que dans d’autres pays européens”, selon l’organisme. Ces dernières années, le tabac n’a plus la cote auprès des instances politiques. En France, le mois de novembre est devenu le “mois sans tabac” depuis huit ans désormais. L’interdiction de fumer est devenue une norme dans de nombreux espaces publics, qu’ils soient couverts ou à ciel ouvert comme les plages ou les parcs.

Crédit photo : iStock

Dans de nombreux pays, comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni, parvenir à créer une génération sans tabac durant la prochaine décennie est devenu un véritable cheval de bataille. De nombreuses mesures sont à l’étude, que ce soit au niveau national ou à l’échelle européenne, comme l’interdiction de la vente de tabac aux moins de 21 ans, ou encore l’augmentation des taux d’imposition sur les cigarettes et le tabac.

Découvrez un monde sans tabac avec Nicotine World !

Dans l’idée de supprimer le tabagisme, il faut d’abord le ralentir et proposer aux consommateurs un substitut qui sera moins nocif pour la santé. Comme le précise l’addictologue Jacques Le Houezec sur la plateforme Nicotine World - L’info sans tabac, “fumer n’est pas une maladie mais un comportement, qui nécessite un sevrage tabagique”.

Ce substitut porte un nom souvent associé au tabac, mais qui s’évertue justement aujourd’hui à s’en dissocier : la nicotine. Pour dissiper les idées reçues qui lui collent à la peau, la plateforme Nicotine World promeut l’info sans tabac. L’organisme s’est fixé pour mission, à travers notamment des interviews d’experts, de mieux faire connaître les vertus de la nicotine. Nicotine World se veut informatif et scientifique afin de présenter la nicotine en toute transparence et sans tabou, en démêlant le vrai du faux.

Expert de renom dans le domaine de la nicotine, Karl Fagerström ne tarit pas d’éloges sur les bienfaits des produits nicotinés, notamment les sachets de nicotine : “À l’intérieur des sachets se trouve de la nicotine de la même pureté que celle que l’on trouve dans les produits médicinaux de remplacement de nicotine. Toutefois, il ne s’agit pas d’un médicament, mais d’un produit de consommation”, précise-t-il.

Crédit photo : iStock

Le sachet de nicotine est encore peu connu et possède pourtant de nombreux intérêts. La plateforme Nicotine World - L’info sans tabac, explique d’ailleurs comment utiliser la nicotine au quotidien pour une consommation récréative du produit. Dépourvu de tabac, contrairement aux snus (qui est de la poudre de tabac et dont la consommation est interdite en France depuis 1992), le sachet de nicotine combine fibre végétale aromatisée et nicotine. Ces sachets se positionnent aisément sur la gencive et offrent une diffusion allant de 20 à 60 minutes. Outre sa facilité d’usage, le sachet est également discret, ce qui permet d’en consommer partout sans déranger personne.

Connu comme l’inventeur du sachet de nicotine, Thomas Ericsson confirme que la nature de son produit est avant tout pharmaceutique pour réduire les risques de tabagisme : “Le vieux tabac à priser traditionnel américain est destiné aux agriculteurs, le snus est destiné aux camionneurs et la Nicorette est destinée aux personnes malades. Mais les nicotine pouches que nous faisions, c’était pour l’homme contemporain. Il s’agissait de quelque chose de totalement différent. Nous venions de l’industrie pharmaceutique et nous souhaitions créer un très bon produit pharmaceutique”.

Nicotine World, un accompagnement informatif au quotidien

Par sa recherche exhaustive et très fournie sur le sujet, Nicotine World informe donc les consommateurs sur les alternatives au tabac en vantant les mérites des produits à base de nicotine à l’instar des gommes à mâcher ou des vapoteuses. Informer les consommateurs est le leitmotiv de la plateforme qui explique également comment utiliser la nicotine au quotidien, et ce dans tous les domaines que ce soit dans le sport ou dans le lifestyle.

Crédit photo : iStock

Outre les sachets de nicotine, il existe également les patchs de nicotine et aussi l’e-cigarette afin de s’adonner à une consommation récréative de nicotine. Autant d’alternatives recommandées pour réduire les risques de tabagisme et faire en sorte que les gens ne fument plus comme l’indique Giuseppe Biondi Zoccai.

Auprès de Nicotine World - L’info sans tabac, ce cardiologue et membre de la Société Européenne de Cardiologie exprime le fond de sa pensée favorable à la nicotine : “Je pense que l’aspect essentiel des dispositifs anti tabac contenant de la nicotine est de créer un lien entre l’utilisation du dispositif pour obtenir de la nicotine et le maintien des rituels liés à cette habitude, sans la partie combustion. De cette façon, les gens finiront par abandonner l’outil de tabagisme par combustion car ils peuvent maintenir leurs rituels d’une autre façon. (...) Je recommande de considérer les produits nicotinés comme un outil provisoire pour changer les habitudes.”

Les alternatives sans tabac ont révolutionné la vie des consommateurs : que ce soit en fumant la cigarette électronique ou en glissant un petit sachet sous leur gencive, les fumeurs peuvent choisir le mode de consommation de nicotine de leur choix selon leurs envies et impératifs. Et si vous avez besoin d’avoir plus d’informations, n’hésitez pas à vous informe sur Nicotine World - L’info sans tabac.