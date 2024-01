“Je paierais tellement cher pour faire des choses simples” : quand Kylian Mbappé se confie sur sa célébrité

Dans le cadre de l’émission Envoyé Spécial, qui sera diffusée le 18 janvier prochain sur France 2, Kylian Mbappé s’est longuement confié à Elise Lucet. Il y aborde notamment son ressenti concernant sa notoriété.

Difficile d’aller acheter une baguette de pain dans une boulangerie, par soi-même, quand on est reconnu de partout ! L’enfant de Bondy a bien grandi ! Âgé de 25 ans, cela fait désormais sept ans que Kylian Mbappé est une star planétaire, l’un des meilleurs joueurs du monde.

En plus d'exprimer son talent sur le terrain, le prodige s’illustre aussi par sa communication auprès des médias. Très bon client, il a accordé une interview exclusive à Élise Lucet dans le cadre d’un épisode de “Envoyé Spécial” qui sera diffusé le 18 janvier prochain sur France 2.

La journaliste a publié un extrait de l’interview dans laquelle elle lui demande depuis quand il n’est plus entré dans une boulangerie pour acheter une baguette de pain. Amusé par la question, Kylian Mbappé avoue ne même plus savoir : “Ce sont des choses tellement simples, qui étaient des corvées, quand mon père me disait ‘Va chercher ci, va chercher ça…’”.

“J’ai perdu la spontanéité de l’être humain”

Pourtant, aujourd’hui, il avoue qu’il paierait “tellement cher pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens”. La journaliste lui demande ensuite ce qu’il ferait s’il pouvait redevenir anonyme durant 48 heures.

Le capitaine de l’Équipe de France répond sans détour avec des yeux brillants : “En tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c’est sûr déjà. Je ferais des choses sans réfléchir”.

Ensuite, Kylian Mbappé développe sa pensée et révèle avoir perdu sa “spontanéité d’être humain” : “Tout faire, sortir, aller manger tout seul dans une brasserie, aller avec des amis, faire la fête incognito, tranquille, sans que personne vienne vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse. Admirer les choses. Les choses simples de la vie, quoi”.

Une vie simple qui lui est naturellement impossible d’avoir en tant que star planétaire du football. Dans un futur proche, son année 2024 risque d’être démentiel puisque l’été sera accaparé par le championnat d’Europe, en Allemagne, suivi des Jeux Olympiques de Paris auxquels Kylian Mbappé a toujours laissé entendre son envie de participer !