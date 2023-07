Kylian Mpabbé de moins en moins apprécié par les Français, sa cote de popularité dégringole et voici pourquoi

La star du PSG et de l’équipe de France serait-elle de moins en moins appréciée des Français ? C’est ce que laisse suggérer un sondage dont les résultats sont sortis ce week-end.

Crédit photo : Getty Images

La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté depuis quelques mois. C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage Odoxa réalisé par RTL et Winamax.

Le footballeur de 24 ans reste largement plébiscité par les Français. Ils sont 70% à le trouver sympathique. Mais cela représente dix points de moins qu’en 2019.

Sur les 1005 interrogées dans ce panel représentatif de la population française, 63% ont une bonne image de Kylian Mbappé, tandis qu’ils sont 36% à en avoir une mauvaise.

Des prises de position sur l’actualité désapprouvées par les Français

Crédit photo : Maxppp

Cette baisse de popularité chez le joueur du PSG s’expliquerait par ses récentes prises d’opinion sur et en dehors des stades. Il y a tout d’abord sa lettre adressée aux dirigeants du club parisien. On se souvient aussi qu’il avait pris la défense de Zinédine Zidane après les propos de Noël Le Graët et tout récemment, le natif de Bondy a réagi après la mort de Nahel à Nanterre.

Des faits et gestes scrutés et analysés qui se passent plus inaperçus. 67% des sondés estiment que Kylian Mbappé n’est pas dans son rôle lorsqu’il prend la parole sur de tels sujets d’actualité, tandis que 64% d’entre eux sont en désaccord avec son message sur la mort de Nahel.

Par ailleurs, le footballeur apparaît aussi moins humble aux yeux du public qu’il y a quatre ans (45%, soit -21 points) et moins charismatique (57%, soit -9 points).

Dans le reste du classement des sportifs français les plus populaires, Teddy Riner est toujours au top avec 89% d’opinions favorables, suivis par Tony Parker (87%). Kylian Mbappé ferme la marche du podium.