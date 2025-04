Virée de son club après un scandale extra-sportif, cette footballeuse gagne aujourd'hui une fortune grâce à OnlyFans

Virée de son équipe de foot à cause d’un scandale extra-sportif, la footballeuse anglaise Madelene Wright a choisi de rebondir à travers une nouvelle carrière sur OnlyFans. Un pari réussi au regard des revenus qu'elle génère !

Dans le monde du sport, il est rarement bon qu’un athlète fasse parler davantage de lui en dehors que sur les terrains. Un scandale extra-sportif peut par exemple rapidement détruire une carrière sportive. Madelene Wright peut en témoigner. Cette footballeuse britannique évoluait en deuxième division anglaise, en 2020, pour le club de Charlton Athletic.

Malheureusement, la jeune femme, âgée de 21 ans à l’époque, s’est retrouvée au cœur d’un scandale qui a entraîné son licenciement. En effet, elle a été filmée en train d'inhaler du gaz hilarant pendant une soirée festive, tout en buvant du champagne alors qu’elle était au volant d’une voiture.

Les séquences publiées sur Snapchat ne sont pas passées inaperçues aux yeux de son employeur qui a donc décidé de rompre son contrat.

Cependant, Madelene Wright a su retomber très rapidement sur ses deux pieds grâce aux réseaux sociaux. Ce scandale lui a en effet apporté une visibilité assez rare pour une footballeuse de deuxième division. Voulant capitaliser sur cette popularité, elle s’est donc lancée dans une nouvelle carrière sur OnlyFans.

Environ 630 000 euros de revenus annuels

Un pari réussi puisque cinq ans plus tard, elle gagnerait une belle petite fortune sur la plateforme privée où elle vend des photos d’elle. Selon The Sun, elle gagnerait environ 53 000 euros par mois, ce qui représente un revenu de 630 000 euros par an.

Ces revenus confortables lui permettent donc de vivre tranquillement sans se soucier du lendemain, tout en continuant sa passion pour le football. En effet, Madeleine Wright évolue désormais au Chesham United, en 7ème division anglaise, loin de l’élite du football féminin.

Grâce à ces revenus sur OnlyFans, elle est surtout devenue la troisième footballeuse la mieux rémunérée, derrière les stars Aitana Bonmati et Alexia Putellas. Ces dernières gagnent environ un million d’euros par an, mais seulement grâce au foot et à leurs sponsors.