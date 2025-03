«La Belle et la Bête» du dessinateur Jul, 800 000 exemplaires annulés et censurés par l'Education nationale

Après avoir commandé au dessinateur Jul une version moderne de “La Belle et la Bête” à destination des élèves de CM2, le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’annuler l’impression des 800 000 exemplaires prévus. Le dessinateur dénonce une censure.

Depuis 2018, le ministère de l’Éducation nationale choisit chaque année un livre pour l’offrir à tous les CM2 dans le cadre de l’opération “Un livre pour les vacances”. Généralement, le livre choisi est un classique de la littérature revisité dans une version moderne.

Cette année, il s’agissait en l’occurrence de “La Belle et la Bête”, un roman publié en 1756 par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, qui a inspiré le conte de Disney mais aussi le film fantastique français éponyme réalisé par Jean Cocteau en 1946. Pour cette version 2025, le ministère de l’Éducation nationale avait sollicité les services de Jul, le dessinateur de la bande dessinée à succès “Silex and the City”.

Cependant, ce mercredi 19 mars, le dessinateur a appris que l’impression des 800 000 exemplaires de sa version moderne du conte avait été annulée au dernier moment. Selon une lettre signée, ce lundi 17 mars, par la directrice générale de l’enseignement scolaire, Caroline Pascal, cette version créée par Jul n’aurait pas été du goût de tous dans les hautes sphères ministérielles.

Une réalité moderne trop difficile à comprendre pour les élèves ?

Dans cette version, on peut notamment voir que le père de Belle aime boire quelques verres de vin, dessiné ivre avec une bouteille à la main en train de chanter “Les lacs du Connemara” de Michel Sardou. Version moderne oblige, Jul a également intégré les téléphones portables et les réseaux sociaux dans le fil de l’histoire.

Dans son courrier, Caroline Pascal évoque notamment le fait que la version de Jul ne permet pas “une lecture en autonomie, à domicile, en famille et sans l’accompagnement des professeurs pour des élèves âgés de 10 à 11 ans”. En d’autres termes, les enfants ne seraient pas capables de lire et de comprendre par eux-mêmes la bande dessinée.

Cette version moderne pourrait susciter “nombre de questions” pour lesquelles les élèves “ne trouveraient pas de réponse adaptée”. En l’occurrence, le courrier évoque “l’alcool, les réseaux sociaux, ou encore des réalités sociales complexes”.

Une censure dénoncée par Jul, Elisabeth Borne change de discours

Une explication qui n’a pas du tout convaincu le dessinateur qui dénonce une “censure” et des “prétextes fallacieux” et “mensongers” :

"Le dégoût de voir représenté un monde de princes et de princesses qui ressemble un peu plus à celui des écoliers d’aujourd’hui. Le grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait-il la limite à ne pas franchir pour l’administration versaillaise du ministère ?"

L’auteur estime que son livre est "espiègle, tendre et féerique". D’ailleurs dans la préface, la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne souligne "la touche malicieuse et le regard affûté de Jul". Cependant, ce jeudi matin sur CNews et Europe 1, Elisabeth Borne a tenu un autre discours en estimant que la version n’est "pas adaptée" aux élèves de dix ans "sans accompagnement pédagogique".

Contacté par BFMTV, le ministère de l’Éducation nationale affirme qu’il respectera son engagement contractuel avec Jul. À la place de "La Belle et la Bête", les élèves de CM2 recevront d’ici les grandes vacances la réédition du livre "L’Odyssée" par Muriel Szac.