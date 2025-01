En France, 1 élève sur 2 en CM2 ne parvient pas à lire ce texte correctement

Pour mesurer les compétences des élèves français, le ministère de l’Éducation nationale a fait passer un test de lecture à 813 558 élèves de CM2. Le résultat est alarmant : seulement 1 élève sur 2 est capable de lire le texte proposé avec fluidité.

À l’école, les enfants acquièrent des connaissances dans plusieurs matières comme les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et le français. Des compétences que l’on peut perdre au fil du temps si l’on en croit cette étude qui affirme que 30% des Français seraient moins intelligents qu’un enfant de 11 ans.

Pendant leur cursus, les enfants apprennent à compter, à écrire et à lire. Mais ce dernier domaine, la lecture, donne du fil à retordre aux enfants. En effet, selon une évaluation menée par le ministère de l’Éducation nationale en septembre 2024, de nombreux enfants ne parviendraient pas à lire correctement. Un cas que l’on retrouve particulièrement dans ce département français où les jeunes ont le plus de difficultés avec la lecture.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à ce résultat, le ministère de l’Éducation nationale a fait passer un test à 813 558 élèves de CM2 afin de mesurer leur niveau à la rentrée scolaire et permettre aux enseignants d’adapter leur pédagogie pour répondre aux besoins des enfants. À la fin de l’évaluation, les élèves ont été classés en trois catégories : ceux en difficultés qui ont besoin d’un accompagnement spéficique, ceux avec des acquis fragiles et ceux sans difficultés identifiées.

Des difficultés en lecture

Cette évaluation s’est déroulée en cinq séances dont une épreuve individuelle. Les enfants ont notamment été testés sur leurs compétences en français : compréhension orale et écrite, capacité à lire à voix haute, à écrire des mots, maîtrise des accords grammaticaux et identification de la nature des mots. D’après les résultats de l’étude, de nombreux enfants ont des difficultés en lecture.

En moyenne, on estime qu’un enfant considéré "en réussite" est capable de lire plus de 110 mots par minute à voix haute.

“Tous les élèves qui n’arrivent pas à lire un texte avec fluidité et expressivité, à une vitesse d’environ 100 mots par minute, doivent bénéficier d’une pratique quotidienne spécifique pendant au moins 4 semaines, éventuellement renouvelée quelques semaines plus tard si les progrès réalisés ne conduisent toujours pas les élèves au niveau attendu”, peut-on lire sur Eduscol, le site du ministère de l’Éducation nationale.

Crédit photo : iStock

Mais selon l’étude rapportée par Le Figaro, les enfants sont loin du niveau attendu. À peine plus d’un enfant sur deux de CM2 est parvenu à lire le texte proposé lors de l’évaluation, dont voici un extrait :

“Ce château était construit de pierres jaunes et luisantes ; de grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin ; plusieurs dômes dorés brillaient sur le toit, et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes.”

Seulement 52,8% des élèves testés ont réussi à lire plus de 110 mots par minutes à voix haute, soit à peine plus d’un élève sur deux. 16,9% des élèves ont lu entre 90 et 110 mots par minute et 30,3% d’entre eux lisaient moins de 90 mots par minute. Un résultat alarmant qui peut être une conséquence des écrans et du manque de lecture chez les jeunes.