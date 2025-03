L.J. Smith, auteure de la saga Vampire Diaries, décédée à l'âge de 66 ans

Lisa Jane Smith, connue sous le nom d’auteure de L.J. Smith, est décédé le samedi 8 mars 2025 à l’âge de 66 ans. Créatrice de l’univers de Vampire Diaries, bien avant que la saga devienne une série à succès, elle laisse de nombreux fans en deuil.

C’est sur le site officiel de L.J. Smith que la triste nouvelle est tombée. La nécrologie publiée ce mercredi 26 mars annonce le décès de l’auteure à l’âge de 66 ans, le 8 mars dernier, des suites d’un long combat contre la maladie.

Sans divulguer le moindre détail sur la cause officielle du décès, on apprend que Lisa Jane Smith serait décédée paisiblement. Si son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, elle est pourtant connue pour avoir donné vie à une saga littéraire dont l'adaptation en série télévisée fut un véritable succès : Vampire Diaries.

Crédit photo : The CW

La série, diffusée par The CW entre 2009 et 2017, avait été inspirée par les six premiers tomes publiés en langue originale entre 1991 et 1992.

La série a été interrompue dix-sept ans en langue originale, ce qui veut dire qu’il n’y a pas eu de nouveaux romans durant cette période, à l’exception de traductions des premiers tomes sortis en langue française au début des années 2000. À la suite de sa reprise, les éditions Hachette Jeunesse ont réédité les quatre premiers volumes en les regroupant deux par deux, modifiant ainsi l'ordonnancement des livres. Ce n’est qu’en 2009, au moment où la série arrivait sur petit écran, que la suite littéraire des aventures d’Elena, Stefan et Damon s’est poursuivie avec neuf tomes publiés jusqu’en 2014.

Crédit photo : Amazon

Une auteure prolifique

Outre Vampire Diaries, L.J. Smith a écrit Night World, The Secret Circle (qui a également fait l'objet d'une adaptation en série télévisée de courte durée sur la chaîne CW), Dark Visions et The Forbidden Game.

« Ses romans ne se contentaient pas de divertir, mais offraient également réconfort et inspiration, faisant d'elle une compagne appréciée des lecteurs du monde entier. Lisa était une âme gentille et douce, dont l'éclat, la créativité, la résilience et l'empathie ont illuminé la vie de sa famille, de ses amis et de ses fans. On se souviendra d'elle pour son esprit imaginatif, son rôle de pionnière dans la fiction surnaturelle, ainsi que pour sa générosité, sa chaleur et son cœur, tant sur la page qu'en dehors »

Le communiqué nécrologique se terminait par une citation de l’auteure : « Rien ne meurt vraiment tant qu'on ne l'oublie pas. »

Crédit photo : Lisa Jane Smith

En 2015, L.J. Smith a été hospitalisée pendant deux mois et placée sous respirateur en raison d'une granulomatose avec polyangéite non diagnostiquée. À l'époque, ses reins, son cœur, son foie et sa vésicule biliaire avaient été gravement endommagés. On ne sait pas si ces maladies sont liées.