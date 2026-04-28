La fin des Ehpad en France annoncée d'ici 2027

En déplacement dans le Pas-de-Calais, la ministre chargée de l’Autonomie et des personnes handicapées a annoncé la fin des Ehpad en France d’ici 2027. Voici ce qui va changer.

Les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, appelées Ehpad, vont bientôt connaître une grosse modification. C’est ce qu’a annoncé Camille Galliard-Minier, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des personnes handicapées, lors de sa venue dans le Pas-de-Calais ce samedi 25 avril.

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D’ici 2027, 7 500 Ehpad de France vont être transformés, d’après une exclusivité rapportée par La Voix du Nord.

Un changement de nom

En effet, les Ehpad vont changer de nom et devenir des “Maisons France Autonomie”. Après Pôle Emploi devenu France Travail, c’est donc au tour des maisons de retraite de changer d’appellation.

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Ce changement va s’opérer suite au scandale Orpea survenu il y a quatre ans, pendant lequel certains Ehpad ont été accusés de malversations financières et de maltraitance envers les personnes âgées. Ce fut le cas de cet établissement qui a brutalement fermé ses portes et a laissé 24h à ses résidents pour quitter leur chambre.

Labelliser les maisons de retraite

Avec ce nouveau titre, le gouvernement souhaite labelliser les maisons de retraite afin d’améliorer leur attractivité, de redonner confiance aux familles, de “changer le regard sur le vieillissement” et d’apporter “des solutions concrètes au défi de la transition démographique”.

Pour être labellisés, les établissements devront disposer d’un accueil temporaire pour les personnes âgées. Plus de contrôles seront effectués dans les maisons de retraite, qui afficheront également plus de transparence sur leurs prestations et l’utilisation des fonds publics. De quoi redorer leur image.