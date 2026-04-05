Fermé brutalement, un Ehpad laisse 24h à ses résidents pour quitter leur chambre

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Des résidents dans une Ehpad

En Allemagne, la direction d’un Ehpad n’a laissé que quelques heures à ses 166 résidents et à leur famille pour déménager.

Cela faisait des semaines que les signaux négatifs s’accumulaient à l’Ehpad de Laatzen, commune située près de Hanovre en Allemagne. Auprès de l’hebdomadaire allemand Focus, une aide-soignante raconte que le personnel n’a pas été payé depuis deux mois.

Les résidents et leurs familles redoutaient une fermeture mais ne s’attendaient pas à ce qu’elle intervienne de manière si brutale. L’annonce officielle est tombée le mardi 31 mars et pire encore, l’établissement n’a laissé que 24 heures aux 166 pensionnaires, dont la plus âgée a 103 ans, pour déménager.

La direction de l’Ehpad a suspendu son personnel et organisé des transferts de résidents vers d’autres structures. Sans solution immédiate, certaines familles se sont retrouvées devant le fait accompli. La fille d’une résidente explique par exemple avoir dû trouver une solution d’hébergement en urgence pour sa mère âgée de 96 ans.

Un résident d'un EhpadCrédit photo : iStock

Des résidents abandonnés du jour au lendemain

La suite après cette vidéo

Une autre femme en colère assure avoir retrouvé son père, atteint d’une forme grave de sclérose en plaques, « abandonné » dans son lit.

« Ce matin, il n’y avait personne. Nous avons dû sortir mon père du lit nous-mêmes avec le lève-personne »

L’établissement appartient à la société Ambiente Care qui, au cours des six derniers mois, a fermé dix des dix-sept établissements qu’elle compte en Allemagne. Pour l’heure, la direction communique peu ou pas.

Une femme âgée seuleCrédit photo : iStock

En ne laissant que 24 heures à ses résidents pour quitter les lieux, la direction de l’Ehpad de Laatzen s’affranchit de la législation en vigueur en Allemagne. La loi relative aux hébergements de soins précise en effet qu’un préavis d’un mois s’applique en cas de fermeture d’un établissement. Par ailleurs, l’exploitant doit de toute façon garantir la continuité des soins pour chacun de ses pensionnaires, dans l’attente de son transfert vers une autre structure.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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