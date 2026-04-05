Fermé brutalement, un Ehpad laisse 24h à ses résidents pour quitter leur chambre

En Allemagne, la direction d’un Ehpad n’a laissé que quelques heures à ses 166 résidents et à leur famille pour déménager.

Cela faisait des semaines que les signaux négatifs s’accumulaient à l’Ehpad de Laatzen, commune située près de Hanovre en Allemagne. Auprès de l’hebdomadaire allemand Focus, une aide-soignante raconte que le personnel n’a pas été payé depuis deux mois.

Les résidents et leurs familles redoutaient une fermeture mais ne s’attendaient pas à ce qu’elle intervienne de manière si brutale. L’annonce officielle est tombée le mardi 31 mars et pire encore, l’établissement n’a laissé que 24 heures aux 166 pensionnaires, dont la plus âgée a 103 ans, pour déménager.

La direction de l’Ehpad a suspendu son personnel et organisé des transferts de résidents vers d’autres structures. Sans solution immédiate, certaines familles se sont retrouvées devant le fait accompli. La fille d’une résidente explique par exemple avoir dû trouver une solution d’hébergement en urgence pour sa mère âgée de 96 ans.

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Des résidents abandonnés du jour au lendemain

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Une autre femme en colère assure avoir retrouvé son père, atteint d’une forme grave de sclérose en plaques, « abandonné » dans son lit.

« Ce matin, il n’y avait personne. Nous avons dû sortir mon père du lit nous-mêmes avec le lève-personne »

L’établissement appartient à la société Ambiente Care qui, au cours des six derniers mois, a fermé dix des dix-sept établissements qu’elle compte en Allemagne. Pour l’heure, la direction communique peu ou pas.

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En ne laissant que 24 heures à ses résidents pour quitter les lieux, la direction de l’Ehpad de Laatzen s’affranchit de la législation en vigueur en Allemagne. La loi relative aux hébergements de soins précise en effet qu’un préavis d’un mois s’applique en cas de fermeture d’un établissement. Par ailleurs, l’exploitant doit de toute façon garantir la continuité des soins pour chacun de ses pensionnaires, dans l’attente de son transfert vers une autre structure.