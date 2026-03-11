La vitesse maximale sur les autoroutes bientôt augmentée à 150 km/h en France ?

Autoroute française

Avis aux automobilistes : la vitesse sur les autoroutes pourrait grimper à 150 km/h en France. Voici ce que l’on sait.

Un débat qui fait… débat !

En France, la limitation de vitesse sur les autoroutes est fixée à 130 km/h depuis plus de cinquante ans.

Cette règle vise à assurer la sécurité ds conducteurs, réduire la consommation des émissions et fluidifier le trafic. Le problème ? Ce plafond ne fait pas du tout l’unanimité auprès des automobilistes.

Parmi les argument contre, certains évoquent les voitures modernes et performantes, capables de rouler en toute sécurité au‑delà de 130 km/h.

Panneau 130Crédit Photo : iStock

Alors que l’opinion est partagée, le sénateur de la Seine-et-Marne, Louis Vogel, a décidé de passer à l’action, rapporte Journal du Geek.

Un projet de loi en faveur des 150 km/h en France

Comme le précise le site spécialisé, le politicien a déposé une proposition de loi visant à augmenter la vitesse à 150 km/h. Un projet qui serait appliqué avec un encadrement strict.

Ainsi, cette mesure ne concernerait que les tronçons les plus sûrs, avec trois voies dans chaque sens, bien entretenus et correctement signalés.

Compteur de vitesseCrédit Photo : iStock

Autre détail : tous les automobilistes ne seraient pas autorisés à « appuyer sur le champignon ». Les jeunes conducteurs en période de probatoire resteraient en effet limités à 110 km/h.

Selon le texte, seuls les modèles de véhicules les plus récents, disposant d’un contrôle technique valide, pourraient rouler à 150 km/h.

Enfin, des radars adaptés seront installés pour encadrer la vitesse. Ceux-ci se déclenchaient aux alentours de de 156 km/h, détaille Journal du Geek.

Panneau indiquant un radarCrédit Photo : iStock

Une proposition qui fait polémique

Pour l’instant, cette proposition de loi n’est pas près d’entrer dans le Code de la route puisque le texte doit encore être débattu au Parlement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet fait déjà polémique. Les opposants craignent que la hausse de vitesse n’augmente la consommation de carburant et l’impact environnemental.

Voiture électrique Crédit Photo : iStock

Même son de cloche pour les voitures électriques, qui nécessiteraient davantage d’arrêts pour les recharger sur les longs trajets, soulignent nos confrères.

En Europe, l’Italie et la République tchèque expérimentent déjà les 150 km/h sur des tronçons bien précis.

Reste désormais à voir si l’Hexagone suivra leur exemple !

Voiture

