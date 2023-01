Surnommée “la Raiponce ukrainienne”, cette jeune femme n'a pas coupé ses cheveux depuis... 32 ans

Âgée de 37 ans, Alena Kravchenko est l’une des sensations sur Instagram grâce à son impressionnante et longue chevelure qui lui vaut le surnom de “Raiponce ukrainienne”.

Originaire d’Odessa, en Ukraine, Alena Kravchenko est une influenceuse qui doit sa popularité à sa chevelure. En effet, elle laisse pousser ses cheveux depuis l’âge de 5 ans, elle qui en a 37 aujourd’hui.

Une chevelure qui mesure aujourd’hui 2,08 mètres alors qu’elle-même ne mesure que 1,67 mètre. Une façon de rendre hommage à sa mère qui lui répétait sans cesse que “la vraie beauté d’une femme résidait dans ses cheveux”.

Forcément, elle utilise sa plate-forme pour partager ses secrets d’entretien qui résident dans l’usage de produits naturels : “Il me faut une heure pour laver et rincer correctement mes cheveux. J’applique parfois des produits de cosmétique professionnels bios. Néanmoins, le vrai secret, ce sont les huiles naturelles et les masques aux fruits secs, aux noix et au cottage cheese fait maison” explique-t-elle.

La “Raiponce ukrainienne” fière de sa chevelure

Elle est également devenue une adepte de la tendance low-poo, une méthode de lavage capillaire qui privilégie l’espacement de la fréquence des shampooings et refuse l’usage des produits industriels.

Autre étape incontournable, celle du séchage et pour cela, elle préfère les faire sécher naturellement sans sèche-cheveux ni fer à friser : “Je ne peigne pas mes cheveux tant qu’ils sont mouillés. Je les laisse sécher naturellement, sans les toucher. C’est plus long, car il faut plusieurs heures, en fonction de la météo”.Une fois les cheveux secs, elle passe à l’étape du brossage pour laquelle elle n’utilise “jamais de peignes qui pourraient casser la fibre ou l’abîmer”.

Forcément, son originalité capillaire lui vaut le surnom de “Raiponce ukrainienne”, à tel point qu’elle s’en sert pour son activité professionnelle. En effet, elle est devenue mannequin et animatrice d’évènements pour enfants où elle apparaît, notamment lors d’anniversaires, sous les traits de la princesse Raiponce.

Sur son compte Instagram, elle est suivie par plus de 159 000 personnes qui suivent ses conseils sur l’entretien capillaire : “Pour avoir des cheveux longs et beaux, il vous suffit de vous armer de patience et d’aimer ça” assure-t-elle.