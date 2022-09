La femme aux cheveux les plus longs du monde a décidé de les couper ! Le résultat est surprenant !

Après avoir détenu le record des plus longs cheveux, cette jeune femme de 17 ans prend la décision de les couper et le résultat est surprenant...

Surnommée "Raiponce", la jeune fille de 17 ans, est originaire de Modasa, dans le Gujarat en Inde. Suite à une mésaventure dans un salon de coiffure à six ans, elle se promet de ne plus jamais couper ses cheveux. 11 ans, après la jeune femme décide de changer d'avis. Une grande surprise pour sa famille.

Nilanshi Patel, la femme aux plus longs cheveux du monde, n'avait, jusqu'à aujourd'hui, pas coupé ses cheveux depuis au moins onze ans. Depuis, les cheveux de la jeune fille ont atteint deux mètres ! Un record. Couper ses cheveux, n’était pas une décision facile, en effet, Lianshi Patel s’est confiée à l’AFP sur ses précédentes expériences dans les salons de coiffure : “À l’âge de six ans, j’ai eu une très mauvaise expérience dans un salon de coiffure. Depuis, j’ai beaucoup d’appréhension quand il s’agit de me couper les cheveux.”

La longue chevelure de Nilanshi Patel. Crédit : Nilanshi Patel

Des cheveux de deux mètres !

L'entretien de sa chevelure n'est pas si simple. Pour ce faire, la jeune femme utilise un soin spécial (et maison) préparé par sa mère. Toutefois, la routine est similaire à n'importe quels cheveux : « Je fais ce que fait chaque adolescente, je lave mes cheveux une fois par semaine et je leur mets de l’huile une ou deux fois par semaine ».

Yeux bandés, la jeune fille ne sait pas encore à quelle longueur ses cheveux ont été coupés. Escortée devant un miroir, elle découvre son nouveau visage. Résultat... Nilanchi adore ! La jeune femme de 17 ans a confié sa chevelure à Ripley (une franchise qui traite d'événements bizarres et d'objets étranges) et sera présentée par la suite dans le "Rypley's Believe or Not!" Pour enfin atterrir à Hollywood dans le Guinness World Records Museum".