Voici pourquoi vous ne devriez surtout pas vous curer le nez, selon une étude très sérieuse

En plus de n'être un geste ni élégant, ni poli, se curer le nez peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Ce n’est pas une blague. On vous en dit plus sur une étude qui en dit long.

On vous a déjà dit de ne pas vous curer le nez en public ? Même à la maison, il vaudrait mieux éviter. Le saviez-vous ? Le geste de se curer le nez n’a rien de très élégant, mieux vaut d’ailleurs le réaliser en intimité, lorsque personne ne nous voit. En plus d’être incorrect, ce geste pourrait s’avérer dangereux pour notre santé.



Crédit : iStock

Les risques sur la santé

Selon une étude mise en avant par RTL, se mettre le doigt dans le nez pourrait avoir un lien avec le développement de la maladie d’Alzheimer. Oui, c'est très sérieux. Comme expliquer ce phénomène ? Lorsque la maladie se développe, des plaques composées d’une protéine, appelée la bêta-amyloïde, se forment dans le cerveau. Une protéine qui pourrait être produite par le cerveau face à certains agents pathologiques. Ces agents se développent dans le cerveau en passant par le nez. En clair, se curer le nez pourrait engendrer un développement de bactéries et d’agent pathologiques qui se dirigeraient vers le cerveau. Vous l’aurez compris, se curer le nez n’est pas recommandé et en plus, ce geste est loin d’être élégant.



Crédit : iStock

Bien entendu, face à ce constat, des recherches plus approfondies sont envisagées. Comme le précise RTL, d’autres études montrent un lien étroit entre le développement de la maladie d’Alzheimer et des problèmes bucco-dentaires. En conclusion à ces éléments, on peut se dire qu’il vaut donc mieux éviter de se curer le nez, et qu’il ne faut pas négliger son brossage dentaire. Vous êtes prévenus !

Alors, que pensez-vous des conclusions surprenantes de cette étude ?