Bientôt un simple test sanguin pour détecter la maladie d'Alzheimer ?

Des scientifiques suédois ont réalisé une expérience afin de prouver l’efficacité d’un nouveau test sanguin destiné à détecter la maladie d’Alzheimer.

Ce pourrait être une révolution dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Et si un simple test sanguin pouvait suffire à détecter la maladie chez les patients ? C’est ce que des scientifiques suédois, issus de l’université de Göteborg, mettent en lumière dans les résultats de leur étude publiée dans la revue Jama Neurology.

L’étude a été menée auprès de 786 personnes atteintes ou non de troubles cognitifs. Les chercheurs ont déterminé trois groupes parmi les participants en utilisant le test “ALZpath p-tau217”, destiné à cibler la protéine tau phosphorylée (p-tau127), qui est un biomarqueur sanguin spécifique de la maladie d’Alzheimer.

Les trois groupes déterminés sont les personnes susceptibles, les personnes moyennement susceptibles et les personnes peu susceptibles. Des études antérieures avaient déjà décelé que cette protéine pouvait être utilisée pour différencier la maladie d’Alzheimer d’autres troubles neurodégénératifs. Cependant, la disponibilité de ces test pour la recherche et l’usage clinique est limitée.

Des résultast prometteurs

Ainsi, à travers leur étude, les universitaires suédois voulait déterminer l’utilité du nouveau test sanguin ALZpath, déjà disponible dans le commerce, afin de détecter la maladie d’Alzheimer. Et leurs résultats sont très prometteurs.

Crédit photo : iStock

En effet, leur étude a permis de découvrir que ce test sanguin offrait un très haut degré de précision, se positionnant comme une alternative fiable : “Ces résultats montrent qu’un test sanguin peut détecter avec précision la présence des protéines qui s’accumulent dans le cerveau et qui causent la maladie d’Alzheimer”, explique un professeur en neurologie auprès de Science Media Center.

Jusqu’à présent, la prévention de la maladie d’Alzheimer était possible à travers une ponction lombaire ou un PET-scan, qui sont des examens très douloureux pour les patients et plus coûteux, donc moins accessibles.

Selon l’étude, le test sanguin pourrait permettre à 80% des individus d’être diagnostiquées, ce qui le rend bien plus accessible et simple : “Il est tout bonnement impossibles de pratiquer des ponctions lombaires et des scintigraphies cérébrales sur toutes les personnes qui en auraient besoin dans le monde. C’est là que le test sanguin a un énorme potentiel”, assure le Dr Ashton.

Un test révolutionnaire ?

L’autre avantage de ce test sanguin, c’est le dépistage et la prise en charge bien plus précoce de la maladie. L’enthousiasme est donc de mise chez les scientifiques qui estiment devoir mener “davantage de recherches dans différentes communautés pour comprendre l’efficacité de ces tests sanguins chez toutes les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer” afin de reproduire ces résultats dans des contextes cliniques réels.

Moins douloureux, moins invasif, moins onéreux, ce test sanguin pourrait révolutionner le diagnostic de la maladie. Pour rappel, en France, ce sont environ un million de personnes qui seraient touchés par Alzheimer et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, selon la Fondation Vaincre Alzheimer.