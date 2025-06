Atteinte de la maladie d'Alzheimer à 48 ans, cette maman solo décide de mourir, mais n'ose pas le dire à sa fille

Une maman célibataire de 48 ans atteinte d’Alzheimer a décidé d’avoir recours à l’euthanasie.

Il y a deux ans, la vie de Rebecca a changé du jour au lendemain après un rendez-vous chez un neurologue.

À l’époque, cette mère de famille de 48 ans a découvert qu’elle souffrait d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer.

Cette maladie neurodégénérative affecte la mémoire et d’autres fonctions cognitives, comme le langage, le raisonnement ou encore l’apprentissage, explique l’Institut Pasteur.

Dans la foulée, Rebecca, qui vit en Colombie-Britannique (Canada), a appris qu’elle avait une espérance de vie de 8 à 12 ans.

Aujourd’hui, celle qui travaillait dans le domaine du social a pris une décision radicale. Elle va avoir recours à l’aide au suicide assisté avant d’être complètement affaiblie par la maladie.

Sa décision intervient après deux années mouvementées, qui ont bouleversé sa vie de maman solo multitâche. Tout a commencé lors d’une journée ordinaire de travail.

Quelques mois plus tard, la Canadienne a appris le terrible diagnostic après une série de tests et d’examens.

Depuis, ses symptômes ont progressé. Les problèmes cognitifs de Rebecca ont accentué son anxiété sociale de longue date, rendant les interactions déjà difficiles avec les étrangers encore plus déconcertantes.

La quadragénaire a créé une campagne GoFundMe pour couvrir les frais liés à ses soins et organise désormais le temps qu'il lui reste. Elle a rédigé son testament et réglé sa police d’assurance-vie.

Comme elle le précise, la partie la plus difficile fut d’annoncer son diagnostic à ses deux filles, âgées d’une vingtaine d’années.

Selon ses propres mots, sa fille ainée a mieux encaissé le choc. D’après elle, cette dernière est une personne organisée. Elles ont discuté ensemble de l’avenir afin de mieux l’appréhender. Toutefois, elle n’a pas eu les mêmes conversations avec sa cadette.

« C'est plus difficile de lui parler de ça, mais ma fille aînée est quelqu'un qui planifie tout, donc elle me ressemble beaucoup, ce n'est pas une question d'émotions, c'est une question de planification (…) Elles ne veulent peut-être pas l'admettre pour l'instant, mais j'ai été leur phare, leur roc... et la seule chose dont je suis fière dans ma vie, c'est d'avoir été présente pour mes enfants. Et l'idée qu'elles perdent cette sécurité me terrifie », a-t-elle expliqué.