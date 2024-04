Ce détail physique permettrait de détecter la démence 12 ans avant son apparition, selon une étude

Cette étude pourrait permettre de détecter la démence plusieurs années avant son apparition et de trouver les moyens pour la contrer.

Nos yeux en disent beaucoup sur la santé de notre cerveau. Selon une récente étude anglaise publiée le 10 avril dernier dans la revue The Conversation, les problèmes oculaires pourraient être le symptôme précoce de la démence et du déclin cognitif.

Cette observation pourrait ainsi permettre de déceler, jusqu’à 12 ans auparavant, des signes de la démence, dont la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, un examen de la rétine est recommandé. Cependant, « l’utilisation des mouvements oculaires comme outil de diagnostic de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce n’est pas possible en dehors du laboratoire », préviennent les chercheurs de l’étude.

Pour parvenir à cette observation, les chercheurs anglais de l’université de Loughborough ont suivi 8000 participants durant plusieurs années.

La lecture et la télévision pour améliorer la mémoire

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

Parmi tous ces participants, les chercheurs ont ensuite identifié 537 personnes qui avaient développé un cas de démence après l’étude. Ils ont alors pu identifier les symptômes qui avaient précédé le diagnostic. Selon eux, ce symptôme aurait été identifié lors d’un test visuel. Durant ce test, les participants devaient presser un bouton lorsqu’ils voyaient un triangle se former dans un champ de points en mouvement. Les participants ayant développé une démence étaient ceux qui avaient été les plus lents pour apercevoir le triangle sur l’image.

« Les plaques amyloïdes toxiques associées à la maladie d’Alzheimer peuvent d’abord affecter les zones du cerveau associées à la vision » avant qu’elles n’affectent les zones liées à la mémoires, écrivent encore les chercheurs. D’autres aspects liés à la vision pourraient également être affectés avant diagnostic de la maladie comme « la capacité de voir les contours des objets et de discerner certaines couleurs [avec le spectre bleu-vert] ».

Afin d’améliorer la mémoire et d’éviter tout risque de démence, la télévision et la lecture sont d’excellents outils. « Les personnes qui regardent davantage la télévision et lisent plus ont une meilleure mémoire et moins de risques de démence que celles qui ne le font pas », indique l’étude. Ces activités stimulent le regard et les capacités cérébrales.