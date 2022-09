La série culte Friends débarque à Paris, une attraction grandeur nature qui va faire rêver les fans

Après un immense succès aux États-Unis, l'évènement sur Friends débarque à Paris ! “The Friends experience” s’installe dans la capitale française à partir du 21 novembre 2022 au 23 janvier 2023. Vivez une expérience interactive dans les décors de la série culte Friends !

C’est une première en Europe. Après plusieurs villes aux États-Unis (Boston, Atlanta, Dallas, Chicago, Washington D.C, Denver…), c’est au tour de Paris ! À partir du 21 novembre 2022, les fans de la série Friends pourront s'asseoir sur le légendaire canapé orange ! Le projet est lancé par Superfly X, Warner Bros. Themed Entertainment, and Warner Bros. Les fans et les curieux pourront “vivre les moments forts de la série iconique” expliquent les organisateurs de l’événement.

Le canapé orange culte de la série disponible à New-York. Crédit : The Friends Experience

The Friends Experience : un événement grandeur nature

Créé pour les 25 ans de la série des années 90, The Friends Experience a su séduire les fans dans le monde entier, puisqu'elle figure parmi les meilleures attractions de 2021. Grâce à ses décors grandeur nature, cette expérience immersive vous plongera dans les pièces emblématiques de la série comme par exemple, la légendaire fontaine, les canapés du Central Perk où vous pourrez prendre un café, ou encore la cuisine de Monica. “Avec The Friends Experience, nous pouvons faire plonger les visiteurs dans l’univers de Friends. Les faire déambuler à travers les décors. Avec des objets iconiques et des costumes qui rappelleront des souvenirs pour certains et en créeront de nouveaux pour d’autres. Nous avons hâte de lancer cette expérience immersive pour les fans européens", commente Peter Van Rode, le vice-président de Warner Bros. Themed Entertainment.

Exemple d'une pièce disponible dans l'attraction "Friends Experience". Crédit : Booking

Les billets seront mis en vente dès le 21 septembre à 11h00 CET. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier d'un accès en avant-première à la billetterie et ce, dès le 20 septembre. Et pour celles et ceux qui veulent garder un souvenir de l'attraction de la série Friends, une sélection de goodies inspirés de Friends seront mis en vente.

Au niveau des tarifs, il faudra compter 25€ pour un adulte, 20€ pour un enfant et 15,50€ pour une personne à mobilité réduite. Des billets VIP seront également mis en vente au prix de 37,50 € pour un adulte et 30,80 € pour un enfant.