Boire du café ferait maigrir selon une croyance populaire, mais est-ce vrai ?

On concède différentes vertus au café et cela tombe plutôt bien car nous sommes très nombreux à apprécier son goût et ses effets énergisants. Si l'effet stimulant de la caféine n'est plus à prouver, certains se demandent si cette boisson peut favoriser une perte de poids. Qu'en pensez-vous ?

Le café : une boisson peu calorique

Avant de répondre à cette fameuse question, penchons-nous sur la valeur calorique du café. En réalité, cette boisson contient très peu de calories : seulement 3 pour 150 ml de café. Ainsi, on peut d'ores et déjà avancer que cette boisson ne fait pas grossir, du moins si elle n'est pas consommée à l'excès. Mais favorise-t-elle la combustion des graisses ?

La caféine n'accélère pas la combustion des graisses, mais elle peut réduire la sensation de faim

Si la caféine garantit des propriétés stimulantes, elle n'accélère pas les dépenses d'énergie dans l'organisme. Certes, elle impacte le métabolisme, mais aucune étude n'a pu prouver que le café pouvait, à lui seul, favoriser la combustion des graisses. Concrètement, l'ingestion de cette boisson entraîne bien une accélération du métabolisme. Et ce, grâce à ses acides gras qui rejoignent la circulation sanguine. Ce phénomène induit la combustion de quelques calories, mais cela reste minime. De plus, les études démontrent que cet effet serait plus important chez les personnes sveltes.

Néanmoins, le café peut aider et accompagner la perte de poids. Comment ? En apaisant la sensation de faim. En effet, plusieurs études scientifiques ont démontré que cette boisson peut prolonger la sensation de satiété. Ainsi, la caféine agirait comme un coupe-faim naturel.

Non, le café vert ne fait pas maigrir

Ainsi, la réponse est non, le café ne fait malheureusement pas maigrir. À ceux qui pensent que le fait de consommer cette boisson à jeun tous les matins peut favoriser la perte de poids, sachez que cette habitude est néfaste pour votre santé. Car il en résulte une stimulation de la sécrétion d'acide dans l'estomac. Ainsi, vous risquez de subir des remontées acides.

On dit souvent que le café vert fait maigrir. Cette réputation provient de son importante teneur en antioxydants. Car ces molécules bienveillantes favorisent le métabolisme et contribuent à réduire l'appétit. Mais ces seuls effets ne suffisent pas à entraîner une perte de poids. Pour constater des résultats concrets sur la balance, c'est bel et bien sur l'alimentation qu'il faut se concentrer en premier lieu. Mais rien ne vous empêche de profiter des bienfaits du café pour faciliter l'atteinte de vos objectifs.

Et si cette boisson faisait grossir ?

Plus haut, nous abordions le fait que le café, consommé modérément, ne fait pas grossir. Mais consommé à l'excès, il peut favoriser la formation des graisses. Pourquoi ? Parce que la caféine entraîne une augmentation du taux de cortisol dans l'organisme. Et cette hormone, à l'origine de l'effet stimulant de cette boisson, engendre une augmentation de la glycémie. Or, vous le savez, ce taux est lié à un équilibre fragile entre le glucose dans le sang et le glycogène, le sucre de réserve. En bref, une consommation excessive de café revient à augmenter le taux de sucre dans le sang de manière significative, ce qui tend à favoriser le stockage des graisses.