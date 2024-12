Les 3 raisons de découvrir Malte pour apprendre l'anglais autrement

Pour booster sa carrière, rien de mieux qu’un séjour prolongé dans un lieu ensoleillé, où l'on ne s'ennuie jamais. Cela tombe bien : on a la destination qu’il vous faut !

Cela n’aura échappé à personne, et surtout pas aux jeunes travailleurs : la maîtrise de l’anglais est devenue obligatoire dans un grand nombre d’entreprises. Pour améliorer son niveau d’anglais, il est recommandé de s’installer quelque temps dans un pays anglophone pour maîtriser la langue de Shakespeare.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Malte est une destination de choix pour devenir bilingue et développer de nouvelles compétences professionnelles. De plus, cet archipel, situé au sud de la Sicile, et au nord de la Tunisie dispose d’un atout de taille : un climat ensoleillé.

Voici trois raisons de choisir cette destination pour booster sa carrière.

Malte : l’endroit idéal pour apprendre l’anglais business

Rien de mieux qu’un séjour à Malte pour maîtriser l’anglais business. En effet, l’île propose des cours d’anglais adaptés aux jeunes professionnels, qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques dans un cadre international. Ces cours peuvent inclure des modules sur la communication professionnelle, les négociations ou encore les présentations. Pour améliorer son accent et enrichir son vocabulaire, il est également possible de trouver un job temporaire sur place ou de réaliser des stages dans des secteurs dynamiques comme le tourisme, les technologies et la finance.

Crédit Photo : iStock

Malte : l’endroit idéal pour travailler dans un environnement cosmopolite

Une chose est sûre : travailler ou étudier à Malte est une opportunité en or pour vivre dans un environnement cosmopolite. En effet, l’île attire de jeunes voyageurs venus des quatre coins de la planète, ce qui renforce la maîtrise de la langue et favorise les rencontres enrichissantes.

Vous l’ignorez peut-être mais le maltais et l’anglais sont les deux langues officielles de l’archipel. Ainsi, l’interaction avec la population locale vous permettra de pratiquer la langue avec légèreté. Concernant la vie sur place, plusieurs options accessibles s’offrent à vous. Vous pouvez séjourner dans une auberge de jeunesse ou vivre en colocation. L’archipel dispose aussi d’espaces de coworking gratuits.

Crédit Photo : Visit Malta

Malte : un cadre de travail idyllique

Méditerranée oblige, Malte jouit d’un climat doux et ensoleillé tout au long de l’année. Et ce n’est pas tout ! L’île abrite des paysages à couper le souffle et possède une énorme richesse culturelle.

Ainsi, après une journée de formation ou de travail, profitez du riche patrimoine maltais, en visitant par exemple la capitale La Valette intégralement classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. On y retrouve plus de 300 monuments historiques, notamment la co-cathédrale Saint-Jean, un magnifique édifice reconnaissable grâce son architecture baroque, ou détendez-vous sur l’une des nombreuses plages. À la nuit tombée, rendez-vous dans l’un des nombreux restaurants de l’archipel, pour goûter la cuisine traditionnelle.

Crédit Photo : Visit Malta

De par son accessibilité et son dynamisme économique, Malte s’impose comme une destination stratégique pour enrichir son CV avec de nouvelles expériences professionnelles, donner un nouveau souffle à sa carrière, tout en profitant d’un cadre de vie idyllique.