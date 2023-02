Les dangers du HHC, ce cousin du THC à éviter absolument

Le cannabis a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années, et les opinions sur la question sont toujours très partagées. Ce qui est le plus important, c’est que chacun soit conscient des risques que ce produit peut représenter quand on en consomme. C’est pourquoi de plus en plus de gens font attention à ne pas se tromper de produit.

Crédit photo : Unsplash

Par exemple, beaucoup de consommateurs de cannabis ne savent pas qu’il existe un produit qui s’appelle le HHC, qui est un cousin dangereux du THC, le principal composé psychoactif du cannabis. Ce produit de synthèse a fait récemment son entrée sur le marché français, nous vous expliquons pourquoi vous devez l’éviter.

Qu'est-ce que le HHC ?

Le HHC, également connu sous le nom de Hexahydrocannabinol, est une forme synthétique proche duTHC, le principal composé psychoactif du cannabis. C'est un produit chimique qui est produit par des laboratoires à travers le monde.

Il est essentiellement produit à des fins industrielles, mais il a été constaté que certains individus le consomment à des fins récréatives. Bien que le HHC soit similaire au THC en termes de structure chimique, il est beaucoup plus puissant que celui-ci et peut avoir des effets très néfastes sur la santé.

Les risques liés au HHC

Le HHC est très nocif pour la santé et il est important que les consommateurs sachent les risques qu'ils courent en le consommant. Parmi les effets les plus graves, on trouve des convulsions, des pertes de conscience, des hallucinations, des troubles de la vision, des troubles de la mémoire et des troubles mentaux.

Le HHC peut également augmenter le risque d'accidents, d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques, car il peut causer une augmentation de la pression sanguine et une réduction des fonctions cognitives.

Les conséquences à long terme du HHC

Le HHC au même titre que le Delta 8 (un autre composant de synthèse parfois proposé),peut également avoir des conséquences à long terme sur la santé et le bien-être des personnes qui en consomment. Des études ont montré que la consommation régulière de HHC ou de Delta 8 peut entraîner des problèmes tels que des troubles de l'humeur, des troubles psychotiques, des troubles du sommeil et même une dépendance. Les personnes qui consomment du HHC ont également plus de risques de souffrir de dépression et de troubles anxieux.

Comment éviter le HHC

Le meilleur moyen d’éviter le HHC est tout simplement de ne pas acheter de produits contenant ce composé. Dans une optique de bien-être, on se tournera plutôt vers des produits naturels à base de CBD. En optant par exemple pour une huile de CBD Full Spectrum naturelle et bio, vous obtiendrez un produit sans transformation chimique dangereuse, avec une traçabilité établie et la possibilité de bénéficier de l’effet d’entourage, à savoir la synergie de tous les composants du chanvre.

Pour conclure

Le HHC est un produit potentiellement très dangereux qui peut avoir des effets très néfastes sur la santé et le bien-être des consommateurs. Les consommateurs doivent faire preuve de vigilance et s’assurer de bien connaître le produit qu'ils consomment. Il est essentiel de comprendre les risques liés à la consommation de HHC et d’être conscient des conséquences à long terme que ce produit peut entraîner. La meilleure solution est d'éviter le HHC et de se tourner vers des produits plus sûrs et légaux.